Quattromila persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale promossa dal comitato “Remigrazione e riconquista” il 13 giugno a Roma, nel quartiere Prati, da piazza della Libertà a piazza Risorgimento. Organizzato dai “fascisti del terzo millennio” di Casapound, il corteo si è svolto tra saluti romani, bandiere tricolori, cori contro gli immigrati e contro gli antifascisti.

La manifestazione è stata il culmine di una campagna di raccolta firme per la “remigrazione”, cominciata lo scorso settembre e promossa dallo stesso gruppo neofascista che ha presentato una legge d’iniziativa popolare per deportare in massa sia i migranti irregolari sia le persone di origini straniere considerate “non assimilabili”.

Luca Marsella di Casapound al microfono spiega che “vogliamo mandare via gli irregolari e anche i regolari perché non siamo politicamente corretti”. Al corteo hanno partecipato gruppi storici della galassia neofascista: skinhead veneti, la rete dei patrioti, militanti arrivati da tutta Italia. Alcuni giornalisti che hanno documentato la manifestazione sono stati attaccati o allontanati. Quando da un palazzo una signora si è affacciata, sventolando una bandiera tricolore, i militanti hanno risposto con il braccio alzato e inneggiando al duce.

Marsella, ex consigliere comunale di Ostia, è diventato il leader della formazione extraparlamentare ed è il presidente del Comitato remigrazione e riconquista. Prima alla testa del corteo, poi sul palco, se l’è presa con i parlamentari di opposizione che il 30 gennaio hanno occupato la sala stampa della camera dei deputati per impedire che Casapound presentasse ai giornalisti la sua proposta di legge sulla remigrazione da un’aula del parlamento.

“Abbiamo raccolto 150mila firme, se provassero a fermarci quando la depositeremo, chiamerò tutti voi ad assaltare il parlamento”, grida Marsella. E non risparmia nemmeno il generale Roberto Vannacci, che nello stesso momento a Roma sta lanciando l’assemblea costituente del suo partito Futuro nazionale. “Non abbiamo bisogno di generali”, dice Marsella.