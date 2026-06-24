Generalmente il tragitto, che attraversa parte della provincia dell’Ituri, dura circa tre ore, un po’ di più se le strade di terra battuta sono asciutte e piene di buche come in quel giorno di inizio febbraio. Il veicolo sobbalzava con violenza, alzando la polvere sulle buche, le pietre e i canali di scolo scavati nella terra rossa.

Quando l’auto è uscita dall’obitorio di Bunia, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), sulla strada verso Mongbwalu la calura mattutina si faceva già sentire.

Questo è uno degli eventi presi in esame dagli investigatori che stanno cercando il “paziente zero”, il primo contagio, dell’epidemia di ebola che sta imperversando nell’Rdc. Lo dicono quattro esperti della squadra incaricata dal ministero della salute congolese di svolgere le ricerche.

Secondo gli investigatori, il viaggio accidentato precede uno degli eventi che si sospetta siano stati dei superdiffusori: i funerali del pastore Paluku Makundi Denis, l’uomo nella bara, celebrati il 4 febbraio. Le autorità sanitarie faticano a tenere il passo dell’epidemia causato da un ceppo raro del virus ebola, che uccide tra il 30 e il 50 per cento dei contagiati e per cui non esistono vaccini né cure. Secondo i dati del ministero della salute di Kinshasa, l’epidemia ha causato almeno mille contagi e più di 250 morti, ma il bilancio effettivo potrebbe essere molto più alto.

Un epidemiologo che fa parte della squadra stima che il virus, del ceppo Bundibugyo, fosse già in circolazione tra quattro e sei mesi prima della conferma ufficiale dello scoppio dell’epidemia, il 15 maggio. Secondo il medico servono altri esami per stabilire se Makundi, che non era stato sottoposto a un test per l’ebola, fosse effettivamente malato e per individuare l’origine dell’epidemia.

Il ministro della salute congolese e le autorità sanitarie dell’Ituri non hanno risposto alla richiesta di commenti. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, non si è espresso sul caso di Makundi e ha affermato che gli scenari presi in considerazione sono molti.

La Reuters ha ricostruito quello che è successo al funerale del sacerdote nella sperduta cittadina mineraria di Mongbwalu intervistando medici, funzionari locali e i parenti delle vittime, e visionando i documenti dell’ospedale, del governo e quelli relativi alla sepoltura.

La bara rotta era solo l’inizio.

Il corpo è stato trasferito in un nuovo feretro da alcuni abitanti del posto, che hanno toccato le spoglie. Poi le persone della comunità si sono radunate per il funerale, una scelta pericolosa se Makundi aveva l’ebola, perché i cadaveri delle vittime sono molto infettivi.

Nel giro di poche settimane nella zona ci sono state decine di morti.

Nel frattempo la prima bara era stata data alle fiamme in circostanze misteriose, cosa che ha contribuito a far girare voci su una maledizione all’origine della malattia che stava circolando.