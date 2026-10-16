Il clima sta cambiando, lo sappiamo. Negli ultimi cinque anni il riscaldamento ha subìto un’accelerazione portando la media globale a sforare gli 1,5 gradi di anomalia. Eppure la nostra società su molti fronti è immobile e continua ad agire come se le condizioni fossero invariate.

Il 15 ottobre, in molti comuni del Norditalia, sarebbe dovuto cominciare il periodo di accensione dei riscaldamenti. Ma le temperature ancora elevate hanno spinto diverse amministrazioni, da Torino a Bologna, a rinviare questa data.