“Molto è già stato fatto. Ma vi posso assicurare che il meglio deve ancora venire”. Per un candidato a un’elezione presidenziale non ci sarebbe nulla di strano a pronunciare una frase come questa, ma le stesse parole stridono se a dirle è Paul Biya, 92 anni, al potere in Camerun dal 1982. È il presidente in carica più anziano del mondo ma questo non gli ha impedito di candidarsi alle elezioni del 12 ottobre in cerca dell’ottavo mandato.

Il Camerun, dove l’età mediana della popolazione è 18 anni, ha avuto solo due capi dello stato dall’indipendenza, nel 1960, e Biya è stato decisamente il più longevo. Nel suo primo – e molto probabilmente unico – comizio, il 7 ottobre a Maroua, nella regione dell’Estremo Nord, si è rivolto subito ai giovani, parlando del problema della disoccupazione, forse proprio per cercare di colmare quella distanza dalla maggioranza della popolazione che deriva dal divario di età.

In ogni caso tutto è stato predisposto per favorire la sua vittoria, visto che il rivale principale, Maurice Kamto, è stato escluso dalla corsa presidenziale. “La macchina elettorale del suo partito, il Raggruppamento democratico del popolo camerunese (Rdpc), è ancora ben rodata”, nota il quotidiano burkinabé Wakat Séra, mentre “l’opposizione, ancora una volta, si presenta divisa a uno scrutinio che per Biya sarà solo una formalità”.