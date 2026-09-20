Il 12 settembre si sono svolti a Fort Portal, nel sudovest dell’Uganda, i funerali del re Oyo Nyimba, morto il 27 agosto a soli 34 anni per un tumore. Nel 1995, quando aveva tre anni, era stato nominato sovrano del regno ugandese di Tooro, diventando – si disse all’epoca – il regnante più giovane del mondo. Oyo, chiamato anche Rukidi IV, è stato il tredicesimo omukama (re) del regno di Tooro, una delle monarchie subnazionali che sono state riconosciute dall’Uganda nel 1993. Quell’anno il presidente Yoweri Museveni (tuttora al potere) rovesciò la decisione di abolire le monarchie tradizionali, presa nel 1967 dal governo di Milton Obote. Oggi la costituzione ugandese riconosce il ruolo dei leader tradizionali e culturali, e permette alle istituzioni da loro guidate di operare secondo gli usi e i costumi delle comunità che rappresentano. Tuttavia, questi leader non possono esercitare i poteri amministrativi, legislativi o esecutivi riservati al governo, né partecipare alla politica.

In questi giorni la morte di re Oyo sta facendo parlare i giornali di tutto il mondo perché è stato un sovrano molto amato dal suo popolo: un personaggio discreto e allo stesso tempo capace di usare il suo ruolo per attirare l’attenzione su questioni cruciali come il riscaldamento globale. Ma se ne parla anche perché si è scatenata una lotta per la scelta del suo successore. Oyo non era sposato e, in mancanza di un figlio riconosciuto, il clan reale ha indicato come nuovo re il cugino, Edward Rukidi Kijanangoma, 56 anni, conduttore televisivo dell’Uganda Broadcasting Corporation, “che durante la cerimonia funebre aveva assunto formalmente il potere gettando nove chicchi di caffè nella tomba del re, come previsto dal rituale di passaggio del potere”, racconta John Okot su Al Jazeera.

Alla sua nomina, però, si sono opposte la madre e la sorella del defunto re, sostenendo che Oyo avesse lasciato un testamento in cui indicava come futuro sovrano un figlio tenuto nascosto. Secondo la Bbc, un altro candidato al trono avrebbe potuto essere il principe George Desmond Kamurasi, il portiere di una delle squadre di calcio dilettantistiche più note del Regno Unito. Ma Kamurasi ha declinato l’offerta.

Intanto la nomina di Kijanangoma si è rafforzata dopo che il 15 settembre ha ricevuto l’appoggio del consiglio supremo del Tooro, anche se, nota il giornale ugandese The Monitor, non è ancora stato riconosciuto dal governo di Museveni.

La politica e i governi, anche se in teoria non dovrebbero entrare in queste decisioni, svolgono sempre un ruolo. Pochi anni fa si era verificata una situazione simile in Sudafrica, alla morte nel 2021 del re zulu Goodwill Zwelithini, che era rimasto sul trono per più di cinquant’anni, aveva avuto sei mogli, e 29 figli e figlie. L’incoronazione del nuovo re, Misuzulu Sinqobile è arrivata più di un anno dopo, superando una lunga serie di litigi familiari e battaglie legali, che si sono trascinati fino a febbraio di quest’anno quando la corte costituzionale ha chiuso definitivamente la vicenda. La scelta del nuovo re è stata sancita sia dai riti tradizionali ma anche dalla consegna di un certificato di riconoscimento da parte del presidente della repubblica Cyril Ramaphosa. Anche la costituzione del Sudafrica approvata dopo la fine dell’apartheid riconosce le istituzioni tradizionali, i loro leader e il diritto consuetudinario. In Sudafrica la monarchia zulu, oltre ad avere una storia lunga e prestigiosa, controlla un patrimonio fondiario e finanziario non indifferente attraverso la società Ingonyama Trust.