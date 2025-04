I modelli di valutazione integrata (Iam), impiegati per simulare la complessa interazione tra le attività umane e i sistemi ambientali, tendono a considerare solo gli effetti del mutare delle condizioni climatiche a livello locale, come la riduzione della produttività del lavoro o le variazioni nella resa dell’agricoltura.

I modelli comunemente usati per valutare l’impatto economico del cambiamento climatico potrebbero aver seriamente sottovalutato le conseguenze della mancata riduzione delle emissioni di gas serra, afferma uno studio australiano pubblicato su Environmental Research Letters .

Secondo gli autori dello studio, però, questi modelli non tengono conto dell’interdipendenza tra le economie nazionali, sottovalutando le conseguenze dell’interruzione delle catene di approvvigionamento globali dovute a eventi estremi come siccità e alluvioni nei singoli paesi.

Anche livelli di riscaldamento incontrollato, che avrebbero conseguenze catastrofiche per gli ecosistemi e renderebbero inabitabili intere regioni del pianeta, produrrebbero quindi un effetto relativamente limitato sull’economia mondiale.

Questo significa che le perdite provocate dall’aumento delle temperature nelle regioni calde e temperate possono essere in parte compensate dai guadagni in quelle fredde.

I ricercatori hanno quindi adattato uno dei modelli più usati in modo che prendesse in considerazione anche gli effetti della variazione del clima globale. Con queste modifiche, il calo atteso nel pil globale entro il 2100 con un riscaldamento di quattro gradi passa dall’11 al 40 per cento.

Anche se l’aumento della temperatura dovesse essere limitato a due gradi, un obiettivo che molti scienziati considerano molto difficile da raggiungere, le conseguenze economiche sarebbero molto gravi, con un calo del 16 per cento del pil globale.