Seguire la politica tailandese è un po’ come andare sull’ottovolante: anche quando tutto sembra procedere in maniera più o meno lineare si è sempre pronti a ritrovarsi a testa in giù da un momento all’altro, sapendo che dopo ogni rallentamento seguirà una discesa vertiginosa a una velocità folle. Paetongtarn Shinawatra era in carica come prima ministra da poco meno di un anno, scelta nell’agosto 2024 dal parlamento per sostituire Srettha Thavisin (del suo stesso partito, il Pheu Thai), rimosso dalla corte costituzionale per violazione del codice etico (in un rimpasto di governo aveva nominato ministro un uomo che anni prima era stato in carcere per sospetta corruzione).

Ora la corte ha sospeso Shinawatra, accogliendo la petizione di 36 senatori conservatori che ne chiedevano la destituzione. Pietra dello scandalo l’audio di una telefonata tra lei e Hun Sen, l’ex premier cambogiano, presidente del senato e padre dell’attuale capo del governo, pubblicato su Facebook dallo stesso Hun. Nella conversazione, avvenuta la scorsa settimana all’apice dello scontro retorico, diplomatico e commerciale tra i rispettivi paesi, Shinawatra si rivolge a Hun Sen chiamandolo “zio” e dicendogli di non dare ascolto “all’altra parte”, riferendosi ai suoi oppositori in Thailandia e citando in particolare un generale dell’esercito.

La crisi in corso tra i due paesi, nata da uno scontro a fuoco al confine in cui a fine maggio un soldato cambogiano è morto, è legata a una disputa territoriale pluridecennale che risale a una mappa del 1907 disegnata sotto il dominio coloniale francese. Mappa che la Cambogia usa per affermare le sue rivendicazioni e la cui accuratezza è contestata dalla Thailandia.