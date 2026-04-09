Mia madre ha quasi novant’anni e circa un anno fa le è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo. Da allora ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che hanno aggravato la sua fragilità e i suoi problemi di memoria. È sempre stata una donna molto forte e orgogliosa, e fino a poco tempo fa non aveva difficoltà a vivere da sola.

Ma il suo neurologo le ha detto, davanti a me e a mio fratello, che non dovrebbe più guidare. Nostra madre ci ha discusso (“Come fa a saperlo? Non ha mai visto come guido”). In seguito, il medico ci ha detto che i risultati degli esami da soli non erano conclusivi e che la sua decisione si basava anche su quello che io e mio fratello gli avevamo riferito, oltre che sull’indicazione di un altro medico, riportata nella sua cartella clinica, che sconsigliava la guida.

La motorizzazione le ha sospeso la patente, e mia madre è furibonda: ci accusa di aver provocato questa situazione e dice che non vuole più vederci. Continua anche a ripetere che farà ricorso per riavere la patente, rifacendo l’esame di guida o trovando un altro medico disposto a contestare la decisione.

Nel frattempo siamo preoccupati perché continua a guidare, malgrado le possibili conseguenze. Se avesse un incidente, per esempio, potrebbe perdere la casa, i risparmi di una vita eccetera, anche se non fosse colpa sua. Ma non siamo ancora arrivati al punto di toglierle le chiavi o installare un blocco al volante. La mia esitazione è dovuta al fatto che lei ha sostanzialmente detto che non varrebbe più la pena di vivere se non potesse guidare. Le ho consigliato di chiedere aiuto per la depressione, ma non vuole farlo.

Capisco quanto sia difficile per mia madre affrontare il declino della sua salute, e cerco di parlarne con lei, ma è di un’altra generazione e non è abituata a esprimere i suoi sentimenti. Purtroppo non vuole ammettere che oggi per lei guidare comporta rischi maggiori. La mia domanda è: come si capisce quando è il momento di prendere una decisione drastica?–Lettera firmata