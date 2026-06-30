“Stiamo insieme da più di dieci anni. Ho incontrato mio marito al liceo, ci siamo sposati, abbiamo avuto una figlia. Una successione di eventi del tutto logica, forse anche un po’ piatta. Metto in pratica il modello che la mia educazione mi ha insegnato, sono un trenino che corre tranquillo sui suoi binari. Non ho esigenze particolari ma è normale, non ho conosciuto altro. Il mio compagno è più un buon amico che un amante. Prendo un contraccettivo che mi ha tolto la libido, ma non mi faccio troppe domande, non so cosa sia il desiderio sessuale.

Smetto di prendere la pillola perché vogliamo un secondo figlio. Sento il mio corpo cambiare con la produzione ormonale. Lavoro all’aperto e passo molto tempo in campagna, nei campi. Quel giorno è bel tempo e cammino accanto al mio collega Etienne. Un collega simpatico e divertente, che non ho mai guardato davvero.

Ci ho lavorato insieme per mesi senza provare alcuna emozione. Ma in quel campo, mentre lo guardo camminare davanti a me, sento qualcosa di diverso, un’attrazione forte, anche se non è cambiato niente. La mia reazione mi destabilizza, prima non mi era mai successo di desiderare qualcuno così. Mi dico che allora è questo il desiderio sessuale, che esiste davvero, che non sono più malata, come continua a ripetermi mio marito.