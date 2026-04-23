La prima cosa è il vento freddo. Ci dicono di fare attenzione quando apriamo le portiere della macchina, non sarebbe la prima volta che il vento se le porta via. Non è lo stesso che soffia in città: qui prende forza correndo lungo la gola scavata dal fiume Akhuryan. Nemmeno il sole accecante che per tutto novembre ha dominato il cielo di Yerevan riesce a mitigare gli spifferi gelidi che corrono violenti senza l’ostacolo dei palazzi. Per la mancanza di pioggia la città soffre di una delle peggiori crisi di inquinamento atmosferico degli ultimi dieci anni, ma qui non c’è traccia di quell’aria polverosa. Il cielo è d’un azzurro abbacinante, mentre la vegetazione incolta e giallastra sfuma nel paesaggio brullo della gola.

Lancio uno sguardo all’unica costruzione in vista, un casotto prefabbricato dove venti minuti fa la guardia federale russa che ci ha accolti oltre la recinzione si è ritirata a esaminare i nostri passaporti.

Accanto a me i miei compagni di viaggio chiacchierano con il soldato russo che invece è rimasto con noi, fuori dalla zona recintata. Parlano e ridono in quello che riconosco essere un alternarsi tra russo ed armeno. Io resto in silenzio, sorrido appena quando vedo che lo fanno anche loro. Non voglio sia evidente da subito che non capisco una parola.

Finalmente il responsabile del checkpoint torna con i nostri documenti. Possiamo passare, ma lui verrà con noi. Vahanduckt Melkonyan, l’ultima residente del villaggio di Charkov, al confine tra Armenia e Turchia, ci aspetta per il caffè.