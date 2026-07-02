Dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran seguivo tutto nei minimi dettagli: leggevo le notizie, i resoconti delle riunioni del Fronte paydari (un partito ultraconservatore iraniano), i rapporti del parlamento israeliano, del congresso statunitense e della sessione annuale del Partito comunista cinese. Osservavo con attenzione gli attacchi e i contrattacchi, dalla base navale di supporto del Bahrein alle basi aeree di Ali al Salem e di Al Dhafra fino a quella missilistica di Heydar Karrar.

Avevo accumulato una quantità enorme di conoscenze inutili sulla differenza tra le bombe stand-off e i missili da crociera a lungo raggio o tra i lanciatori a propellente solido e quelli a propellente liquido. Vedevo il nostro destino come legato a quei dati e pensavo che se li avessi seguiti con sufficiente attenzione li avrei capiti. La guerra finirà? Ogni giorno dovevo rispondere a questa domanda, sia nel dialogo interiore con me stesso sia quando me la facevano le persone che avevo intorno.

Poi, all’improvviso, ho perso interesse per tutto. Ho abbandonato i canali di informazione e i social media dedicati alle notizie, ho smesso di guardare la televisione, non ho nemmeno letto la notizia dell’attacco israeliano a sud di Beirut (mi pare me l’abbia comunicata qualcuno, ma non ricordo neppure chi e dove).

Non capivo il motivo di quel disinteresse improvviso, non riuscivo a spiegarlo neanche a me stesso. In compenso mi sono iscritto a un corso di paleografia e mi sono messo a studiare per il colloquio di ammissione al dottorato. Era come se volessi tenere separato il mio destino, come se fossi tornato dentro il mio bozzolo. Come uno che pensa che questa guerra non lo riguardi e in ogni caso non gli porterà nessuna gloria.

È stato così finché non mi sono imbattuto nell’appello “Niente compromessi”. La notte in cui avrebbe dovuto essere firmato l’accordo tra Iran e Stati Uniti, un gruppo di rivoluzionari oltranzisti aveva annunciato un sit-in davanti al ministero degli esteri fino all’alba per protestare contro l’intesa. Ho pensato che dovevo andarci e vedere chi erano. Quelli che pensano che questa pace non gli appartiene. “L’altro” che avevo ignorato per anni, quelli con cui pensavo fosse impossibile discutere.