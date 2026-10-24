Solo di recente questi suoni, simili a quando si stappa una bottiglia di champagne, hanno attirato l’attenzione degli scienziati. Solo i gaviali maschi li emettono, riempiendo d’acqua la cavità nasale e poi espirando rapidamente. L’acqua viene così espulsa attraverso una protuberanza bulbosa all’estremità del lungo muso. A quanto pare questi suoni, spesso emessi in sequenza, servono a comunicare l’identità di ciascun maschio: lo “schema degli schiocchi” di ogni esemplare è infatti unico.

“Esistono centinaia di specie di rettili, e la maggior parte non viene studiata”, afferma Henrik Brumm, etologo dell’Istituto Max Planck per l’intelligenza biologica, in Germania. Ora che gli scienziati cominciano a occuparsi di questa varietà di vocalizzazioni, spiega Brumm, l’obiettivo è “capire cosa si stanno dicendo”.

Man mano che si scoprono nuovi suoni, i ricercatori cominciano anche a comprendere l’importanza di queste forme di comunicazione vocale nella vita sociale dei rettili, dall’accoppiamento alle interazioni tra genitori e figli. I rettili sono stati a lungo considerati animali schivi e “il loro comportamento sociale è stato per molto tempo sottovalutato”, spiega Sean Doody, biologo della conservazione dell’università della Florida meridionale, negli Stati Uniti.

I gaviali non sono gli unici rettili a produrre suoni sorprendenti. Anche se mammiferi e uccelli sono più conosciuti per le loro capacità di comunicazione vocale, i rettili non si limitano a muoversi furtivamente nel loro ambiente naturale. Anche loro danno vita a un universo sonoro fatto di cinguettii, squittii, muggiti e ruggiti.

I coccodrilli sono tra i rettili più comunicativi e studiati. Gli scienziati sanno da tempo che, come i loro parenti uccelli, i piccoli dei coccodrilli emettono suoni quando sono ancora all’interno delle uova. A quanto pare questi richiami servono a sincronizzare la schiusa delle uova tra fratelli e a chiedere l’aiuto della madre per liberarsi dal guscio e uscire dal nido. Ma negli ultimi dieci anni si è scoperto che anche molte tartarughe producono schiocchi e pigolii di vario tipo quando sono ancora all’interno delle uova.

Per comprendere meglio i suoni emessi dalle tartarughe, il biologo dell’evoluzione Gabriel Jorgewich-Cohen, dell’Istituto nazionale di ricerca sull’Amazzonia, in Brasile, ha studiato con i suoi colleghi sia specie i cui piccoli sono particolarmente loquaci, come la tartaruga Arrau, sia specie più silenziose, come la tartaruga palustre australiana. I ricercatori hanno scoperto che, mentre le tartarughe Arrau, che depongono più di cento uova per covata, hanno piccoli che comunicano rumorosamente tra loro e lasciano il nido in modo sincronizzato, i piccoli delle specie che depongono meno di dieci uova tendono a vocalizzare meno e hanno una minore probabilità di uscire dal nido contemporaneamente.

Questo suggerisce che i richiami emessi dalle piccole tartarughe appartenenti a covate numerose contribuiscono a sincronizzare la schiusa delle uova, permettendo inoltre ai nuovi nati di collaborare per scavarsi una via d’uscita dai nidi sotterranei. Proprio perché hanno molti fratelli, per loro fare rumore non è particolarmente rischioso: la probabilità che un singolo individuo sia vittima di un predatore è infatti relativamente bassa, spiega Jorgewich-Cohen.