Lei voleva continuare a studiare, racconta, ma a casa volevano che si occupasse delle faccende domestiche. Man mano che le lezioni e lo studio lasciavano il posto alla cura della casa, il futuro che aveva immaginato per sé appariva sempre più lontano.

Per Fatin, una delle adolescenti che vivono in un limbo in un accampamento di fortuna nell’exclave spagnola di Ceuta, la decisione di lasciare la sua casa in Marocco ha cominciato a prendere forma quando ha dovuto abbandonare la scuola.

Fatin è una delle 29 ragazze che hanno condiviso con il Guardian i loro sentimenti riguardo al passato e al futuro. Alla fine di luglio avevano preso parte all’attraversamento di massa dal Marocco, che aveva fatto notizia in tutto il mondo.

Le ragazze che hanno condiviso i loro pensieri con il Guardian, scrivendo in arabo e darija (l’arabo marocchino, ndr), spagnolo, francese e inglese, hanno aspirazioni simili: portare a termine gli studi, guadagnarsi da vivere e avere maggiore voce in capitolo sulle decisioni che definiranno il loro futuro. Molte hanno raccontato dei lavori che vorrebbero fare. Una vorrebbe diventare infermiera, un’altra psicologa. Altre ancora sognano di diventare chef, calciatrici o allenatrici sportive.

Alcune sperano, se le cose andranno bene, di poter aiutare economicamente i loro genitori. Altre descrivono conflitti in famiglia, percorsi scolastici interrotti e restrizioni che non erano disposte ad accettare. Ciò che accomuna molte delle testimonianze, più che un rifiuto del Marocco, è il desiderio di un maggiore controllo sul futuro.