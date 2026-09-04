L’ultima vittima dell’epurazione di Hegseth è Dan Driscoll, il segretario all’esercito, che si è dimesso il 31 agosto dopo una lunga serie di scontri con il segretario alla difesa. Come ha scritto l’Atlantic , una fonte a conoscenza dei fatti ha rivelato che Driscoll aveva “manifestato all’amministrazione le proprie preoccupazioni rispetto alla trasformazione e alla preparazione dell’esercito, sottolineando che Hegseth aveva personalmente ostacolato questi sforzi licenziando i generali che ne erano responsabili”. Traducendo dal gergo di Washington, in sostanza Driscoll si è lamentato di Hegseth alla Casa Bianca, e il presidente alla fine si è schierato con Hegseth.

Il Pentagono deraglia vistosamente sotto la guida di un segretario alla difesa che licenzia o costringe alle dimissioni i funzionari più esperti non perché siano poco qualificati, ma semplicemente perché è convinto che non siano leali nei suoi confronti.

La nomina di Pete Hegseth come segretario alla difesa è stata un azzardo fin dall’inizio. Conduttore televisivo con scarsa esperienza su questioni legate alla sicurezza nazionale o alla difesa, incapace di andare oltre il grado di maggiore nella guardia nazionale, Hegseth è stato scelto in base alla stessa caratteristica che ha fatto la fortuna della maggior parte dei collaboratori di Donald Trump: la fedeltà. E ora si capisce il prezzo di quella scommessa.

Il comportamento irresponsabile di Hegseth avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale anche in tempi meno pericolosi di quelli che stiamo vivendo. Il dipartimento della difesa è un’enorme macchina burocratica che richiede un leader con un orizzonte che vada oltre la necessità di insegnare alle reclute come fare le flessioni o maneggiare un’arma.

Hegseth sembra avere un’avversione personale nei confronti dell’esercito, un’istituzione che accusa di averlo “sputato fuori”. Ha licenziato il generale Randy George, capo dello stato maggiore dell’esercito, oltre a spingere alle dimissioni una lunga serie di ufficiali. In questo momento l’esercito non ha un capo dello stato maggiore né un segretario confermati dal senato.

La posta in gioco va ben oltre questa fantomatica “trasformazione dell’esercito”. Finora la gestione di Hegseth è stato disastrosa sotto diversi aspetti. Invece di consigliare in modo responsabile il presidente e garantire che gli Stati Uniti restassero al sicuro mentre Trump combatteva una guerra avventata e irresponsabile, Hegseth si è occupato soprattutto delle sue ossessioni, a cominciare dalla crociata contro le politiche su diversità, equità e inclusione (Dei).

Il comportamento irresponsabile di Hegseth avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale anche in tempi meno pericolosi di quelli che stiamo vivendo. Il dipartimento della difesa è un’enorme macchina burocratica che richiede un leader con un orizzonte che vada oltre la necessità di insegnare alle reclute come fare le flessioni o maneggiare un’arma.

Hegseth sembra avere un’avversione personale nei confronti dell’esercito, un’istituzione che accusa di averlo “sputato fuori”. Ha licenziato il generale Randy George, capo dello stato maggiore dell’esercito, oltre a spingere alle dimissioni una lunga serie di ufficiali. In questo momento l’esercito non ha un capo dello stato maggiore né un segretario confermati dal senato.

La posta in gioco va ben oltre questa fantomatica “trasformazione dell’esercito”. Finora la gestione di Hegseth è stato disastrosa sotto diversi aspetti. Invece di consigliare in modo responsabile il presidente e garantire che gli Stati Uniti restassero al sicuro mentre Trump combatteva una guerra avventata e irresponsabile, Hegseth si è occupato soprattutto delle sue ossessioni, a cominciare dalla crociata contro le politiche su diversità, equità e inclusione (Dei).

I segretari alla difesa devono comprendere l’economia dell’industria militare, la natura delle alleanze, il congresso, i processi decisionali e decine di altre questioni per le quali Hegseth sembra mostrare scarso interesse e sulle quali sa ancora meno.

Ma in tempo di guerra le carenze di Hegseth possono rivelarsi fatali. Si può anche sorvolare sugli scivoloni iniziali (tra cui la gestione scriteriata di informazioni segrete) e magari anche sul fatto che Hegseth abbia minimizzato la gravità degli attacchi iraniani contro le basi statunitensi nel golfo Persico, capaci di danneggiare la logistica per il sostegno delle forze americane nella regione. Ma non si può ignorare il fatto che l’incompetenza di Hegseth e il suo desiderio di mantenere i favori di Trump a tutti i costi hanno contribuito allo scoppio della sciagurata guerra in Iran.

Più volte Hegseth è stato l’unico tra gli alti funzionari dell’amministrazione a sostenere la decisione di Trump di attaccare Teheran, quando invece avrebbe dovuto essere il primo a capire che si trattava di un errore. Il segretario di stato e il direttore della Cia erano contrari alla guerra, e secondo il Wall Street Journal perfino la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, un’altra figura incompetente ma fedele, ha avuto il coraggio di dire al presidente che colpendo l’Iran “avrebbe probabilmente prodotto un regime più estremista e intenzionato ad acquisire l’arma atomica”, che gli iraniani avrebbero “chiuso lo stretto di Hormuz, destabilizzando il mercato energetico globale” e che Teheran avrebbe “colpito le forze statunitensi e alleate in Medio Oriente”.

Hegseth invece ha alimentato le illusioni del presidente su una vittoria lampo. Un uomo animato da solidi principi avrebbe messo in guardia Trump anche a costo di rischiare il posto. Ma Hegseth evidentemente non è quel tipo di persona.