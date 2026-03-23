Gli elettori italiani hanno respinto la riforma della magistratura fortemente voluta dalla maggioranza di destra. Il risultato del referendum costituzionale che si è svolto tra domenica 22 e lunedì 23 marzo è particolarmente significativo per i numeri registrati dal no, ma anche per il dato dell’affluenza, intorno al 60 per cento, quindi davvero molto alta.

Prima di ogni altra considerazione dunque, sono i numeri a dire che la sconfitta rimediata dalla destra è un’importante sconfitta politica, senza attenuanti possibili, e anzi la prima vera bocciatura dall’ottobre del 2022, cioè da quando Giorgia Meloni è diventata presidente del consiglio.

Se è certo, com’era evidente dall’inizio, che le conseguenze del voto degli italiani avranno conseguenze sul piano politico, è ancora molto presto per capire di che natura saranno.

Difficile dire, per esempio, se l’esito del referendum potrà incidere sui rapporti tra maggioranza e opposizioni, anche perché queste sono apparse incapaci di costruire un fronte politico comune. Per la stessa ragione appare difficile capire se il voto avrà conseguenze – quali, e di che entità – sugli equilibri interni al centrosinistra.

È invece più facile immaginare che ci saranno conseguenze all’interno della coalizione di destra. Per prima cosa si dovrà valutare quanto la destra riuscirà a restare politicamente compatta attorno alla presidente del consiglio.

Com’è noto, essere al potere aiuta. Ma è proprio quando il potere comincia a mostrare qualche crepa che emergono i problemi di tenuta, soprattutto quando è fortemente concentrato in un gruppo ristretto come nel caso di Meloni e dei suoi collaboratori.

A quel punto, il rischio che le crepe si allarghino è molto concreto. Insomma, da un punto di vista strategico, più che da eventuali battaglie politiche condotte dal centrosinistra, è possibile che qualche problema per la stabilità del governo nel prossimo futuro possa arrivare dall’interno della stessa maggioranza, dove le acque erano già piuttosto agitate prima del referendum.