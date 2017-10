Contenuti educativi: perché forma e humor sono importanti

Tra notizie false e discorsi d’odio, ormai è fin troppo facile preoccuparsi di quanto succede in rete. E temo che anch’io a breve tornerò a offrirvi qualche ulteriore elemento di preoccupazione.

Non dobbiamo mai dimenticare, però, che in rete c’è anche un’infinità di cose divertenti, interessanti, utili. E che, a saper cercare, si trovano anche informazioni di qualità e molte opportunità di imparare qualcosa.

Tante persone, compresa la sottoscritta, sono innamorate delle Ted conference. Sono esempi di divulgazione ben fatta (cioè semplice, sintetica, impattante e, di norma, accurata) sui temi più diversi. Ma ormai da qualche anno ci sono anche tanti siti che offrono ottimi contenuti educativi.

Le uova dello zar e i buchi bianchi

Un articolo di Lifehack ne elenca 25. Il titolo dell’articolo dice letteralmente “25 killer sites for free online education”, ma non si tratta certo di “siti assassini”. Il termine “killer” rimanda al gergo dell’informatica, e in questo caso sta per eccellente, di successo.

Molti di questi siti fanno capo a università statunitensi, da Stanford al Massachusetts institute of technology: offrono i Mooc (Massive online open courses), sono progettati per l’educazione permanente e rilasciano anche un certificato di frequenza (Wired vi spiega come funzionano).

Altri siti, come Kahn academy, che contiene migliaia di video di pochi minuti ciascuno (anche in italiano) su diverse discipline, chiedono un impegno minore in termini di tempo, e offrono comunque contenuti di qualità, e di altissima fruibilità.

Anche in Italia ci sono proposte interessanti sotto il profilo educativo.

Due esempi per tutti: il primo è il magnifico blog Didatticarte, a cura di Emanuela Pulvirenti. Contiene, oltre a un sintetico ma efficace corso di storia dell’arte, una quantità di articoli sfiziosi su pittori, colori, dipinti, stili e molto altro.

Per esempio, guardate questo articolo, intitolato “Rompete le righe!”. Oppure quest’altro, dedicato alle uova nell’arte, da Lucien Freud ai vasi greci, da Piero della Francesca a Fabergé (le foto delle uova prodotte per gli zar russi sono una gioia per gli occhi).

Il secondo esempio riguarda un campo del tutto diverso. È Scienza per tutti, (be’, devo dirlo: per “quasi” tutti) ed è a cura all’Istituto nazionale di fisica nucleare. Ospita, tra le altre cose, una serie di percorsi divulgativi (per esempio, questa breve storia del vuoto) e le risposte degli esperti alle domande più bizzarre. Per esempio: esistono i buchi bianchi? (In teoria, sì).

Sono abbastanza convinta (ma le Ted conference e Kahn academy lo dimostrano) che video ben fatti siano un ottimo modo per non solo per insegnare qualcosa in rete, ma anche per invogliare la gente a impararlo, quel qualcosa.