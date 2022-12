“Farah umm, Farah umma”, scrive Jafari: la gioia di una madre, la gioia di una comunità. Il concetto di umma è difficilmente traducibile, letteralmente vuol dire “matria”, una “patria” femminile, e si riferisce storicamente all’intera comunità di credenti e, per estensione, all’intero mondo arabo.

Il disegno si ispira al video, diventato virale, di Soufiane Boufal, il calciatore nato e vissuto in Francia che nel 2016 ha deciso di giocare per il Marocco, il paese della madre. Dopo la vittoria contro il Portogallo Boufal ha portato la mamma a ballare con lui sul campo: immigrata in Francia trent’anni fa, abbandonata dal marito quando Soufiane aveva tre anni, ha cresciuto quattro figli da sola lavorando come donna delle pulizie.

Un altro calciatore marocchino, Achraf Hakimi, ha pubblicato su Instagram l’immagine di un bacio alla madre, accompagnato dal commento “Ti amo mamma”, ottenendo tre milioni di like: come Boufal, Hakimi non è nato in Marocco ma a Madrid, da un padre venditore ambulante e da una mamma donna delle pulizie.

Per alcune, come la madre dell’allenatore Walid Regragui, Fatima, il viaggio verso Doha è stata un’opportunità mai avuta: Fatima vive in Francia da cinquant’anni e non aveva mai seguito il figlio in trasferta, spiega al canale sportivo marocchino Arriyadia. Quella di Doha è stata la prima competizione per la quale ha lasciato Parigi. “Meglio delle wags”, scrive Al Jazeera: le mamme arabe sono la “pozione magica” della squadra marocchina. E sono anche una buona occasione per rendere omaggio al coraggio e al lavoro di queste madri della diaspora.

Come giocare in casa

Gli Mdm, o Marocains du monde, come li chiamano in Marocco, sono marocchini che vivono all’estero e sono oggi più di 4,2 milioni, una delle più importanti diaspore d’Europa. Almeno 15mila di loro vivono in Qatar e diverse altre migliaia, provenienti da tutto il mondo, sono arrivati per seguire la prima Coppa del mondo ospitata da un paese arabo: la generosa politica dei visti nei confronti dei marocchini, diversamente da quanto fanno i paesi occidentali, ha contribuito a generare atmosfere da “squadra di casa” in Qatar. La forza di questa diaspora potrebbe anche spiegare la “Maroccomania”, come l’ha chiamata il settimanale di Rabat Tel Quel: “Marocchini, maghrebini, africani, arabi… Un unico ruggito comune”.

Altro segno inaspettato dell’unità araba e africana intorno alla squadra marocchina è l’onnipresenza della Palestina negli stadi del Qatar. Se i governanti arabi – il Marocco in primis – hanno firmato gli accordi di Abramo voluti da Jared Kushner per una “normalizzazione” con Israele, negli stadi e sul campo di Doha la squadra marocchina ha sempre portato con sé la bandiera palestinese.

L’artista palestinese Ezz Lulu ha creato un’animazione online in cui la “gioia araba” si mescola al sostegno alla Palestina.