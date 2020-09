Volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi, sorvolando l’Arabia Saudita. Il viaggio effettuato il 31 agosto dalla compagnia israeliana El Al ha segnato un momento storico. Non è ancora una tratta regolare, ma solo un volo speciale con a bordo una delegazione israeliana e una statunitense, invitate dagli Emirati Arabi Uniti.

L’oggetto dell’incontro è la normalizzazione dei rapporti tra lo stato ebraico e un paese arabo come gli Emirati, lontani da quella che un tempo chiamavamo “linea del fronte” ma comunque una potenza economica e politica nella regione.

L’annuncio del riavvicinamento, arrivato il mese scorso, era stato un colpo di scena, anche se i contatti tra Israele e le monarchie del Golfo, per quanto discreti, erano ormai frequenti.

Esistono diversi modi per “leggere” questo accordo che segna sicuramente un cambiamento nel paradigma regionale ma non un progresso reale verso la pace in Medio Oriente, almeno per il momento.