Arriva in sala uno dei film più belli, originali e soprattutto magici di quest’anno. Film d’esordio nel cinema di finzione della regista indiana Payal Kapadia, che lo ha scritto e diretto. Grande sorpresa del Concorso di Cannes di quest’anno, è arrivato negli ultimi giorni del festival, quando molta critica internazionale sentiva il bisogno di un film rivelazione che fino a quel momento mancava. E quindi il Grand prix, il secondo del palmares per importanza gerarchica, a All we imagine as light – Amore a Mumbai non è solo meritato, ma è anche la rivelazione di un nuovo talento senza uguali nella cinematografia internazionale.

La regista di Mumbai riesce a fare un film universale, capace di parlare anche al cuore degli uomini perché, pur essendo incentrato sulle donne, e in particolare su tre donne, la solitudine rappresentata è quella di tutti, uomini compresi: quelli delle nuove generazioni soffrono e sperano come le donne. Altro grande film sulla solitudine contemporanea, in sala a poca distanza da Joker: folie à deux di Todd Phillips, All we imagine as light ne è l’esatto rovescio sotto ogni aspetto. È un film incantatorio come un carillon, ipnotico come le opere dei cineasti surrealisti. Rapisce come un oggettino desueto per bambini e ipnotizza nel profondo come un cinema che in occidente quasi nessuno sa più fare, compresa Hollywood, che un tempo ne traboccava.

In All we imagine as light – situato tra la sera e la notte, la veglia e il dormiveglia – abbiamo il sogno come realtà. Un film-sogno che definirlo intenso è insufficiente. In verità, Kapadia riesce – altro exploit, tra i molti – a realizzare un film fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni, per dirla con la frase più abusata di Shakespeare, narrando la quotidianità banale e quella problematica, anzi facendo perfino diventare la realtà, quella da documentario, un sogno.