Il nuovo disco di Rosalía, l’acclamatissimo Lux, si apre con un pianoforte classicheggiante, prima che la voce intensa della cantante spagnola si prenda la scena declamando uno temi centrali dell’album: la dualità tra il terreno (“sesso, violenza e pneumatici”) e il divino (“Dio, colombe e santi”). È come se il primo brano – intitolato appunto Sexo, violencia y llantas – fosse l’ouverture di un’opera. Il pezzo è sostenuto da una grande sezione d’archi, presente del resto in quasi tutti i quindici brani dell’edizione digitale di Lux (quella fisica ne ha 18), e dà un tono di ostentata drammaticità.

Lux, pubblicato il 7 novembre, è diviso in quattro movimenti, con testi in quattordici lingue: catalano, spagnolo, arabo, inglese, francese, tedesco, ebraico, italiano, giapponese, latino, mandarino, portoghese, siciliano e ucraino. I testi di ogni lingua corrispondono alla vita di diverse sante, che nella visione di Rosalía diventano figure di rottura, di resistenza a loro modo femminista. Come ha spiegato la cantante una parte significativa della creazione dell’album, che ha richiesto circa tre anni di lavoro, è stata dedicata all’apprendimento del canto nelle varie lingue.

In latino Lux significa luce, ma allude anche alla lussuria. Con questo titolo – e una copertina in cui appare vestita completamente di bianco con un velo sui capelli neri che ricorda quello delle suore – l’artista catalana sembra essersi lasciata alle spalle la provocazione e la spensieratezza del precedente Motomami, un lavoro che decostruiva il reggaeton e altri generi della musica caraibica integrandoli nel flamenco, il genere dal quale è partita la parabola pop di Rosalía.