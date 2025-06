Quando nel raccontare il dolore degli altri una foto, un romanzo o un film non riescono a cogliere questo sapere, spesso il risultato oscilla tra il cliché e lo shock. Parlando di foto che ritraggono scene di violenza, guerra o catastrofe, la filosofa statunitense Susan Sontag ne sottolineava l’ambiguità e i rischi in un libro del 2003 intitolato appunto Davanti al dolore degli altri: “L’immagine come shock e l’immagine come cliché rappresentano due facce della stessa medaglia”.

Il protagonista è Damian, un polacco di 35 anni con alle spalle un passato di abusi e rotture familiari. Arrivato nella capitale con cinquanta euro in tasca, sogna di fare il cantante e a differenza di altri non va a dormire alla stazione ma sceglie come rifugio una torre delle mura Aureliane che costeggiano il vicino quartiere di San Lorenzo. Sassoli e Cifuentes lo incontrano per caso una sera a Termini, dove avevano fatto volontariato con la comunità di Sant’Egidio e dove all’inizio volevano girare un altro film. Lo seguono per circa un anno e da decine di ore di girato montano un documentario che oscilla tra la storia d’amore con Sofia, un’altra senza tetto, e un talent in cui i due autori fanno letteralmente succedere le cose, invece che limitarsi a filmarle, presentando Damian a dei produttori per fargli incidere delle sue canzoni.

In alcuni casi il filo del racconto è interrotto. In parte dal montaggio alternato di gente ripresa per strada, che fa somigliare quelle parti a una sorta di carosello di freak. E in parte dai brevi video girati da Damian con il suo telefono. In uno si vede un anziano con i pantaloni abbassati e le cosce ricoperte di escrementi in un ospedale psichiatrico. Un’immagine che ferisce più delle tante sequenze di violenza del documentario, perché si appropria ed espone una fragilità assoluta. Nella scelta di usarla, Sassoli e Cifuentes non sembrano tenere conto del lavoro di rispetto e denuncia di fotografi come Letizia Battaglia o Gianni Berengo Gardin, che nei manicomi ci sono entrati senza mai censurarsi, ma anche senza mai perdere di vista il rispetto di una vita piegata.

Non mancano scene di sesso per strada. Se da un lato è necessario raccontare come si sia costretti ad amarsi in certe condizioni, dall’altra vale ancora la pena ricordare cosa scriveva Sontag in Davanti al dolore degli altri: “La voglia di immagini che mostrano corpi sofferenti sembra essere forte quasi quanto il desiderio di immagini che mostrano corpi nudi”. San Damiano non sembra sfuggire a questo desiderio.

Raccontare le vite degli altri, e specialmente quelle ferite o sconfitte, comporta un equilibrio difficile e delicato, perché chi filma o scrive ha un potere praticamente assoluto su chi gli consegna un pezzo della propria storia. “La lingua è anche un luogo di lotta (…) Raccontami solo del tuo dolore. Voglio sapere la tua storia. Poi te la riracconterò in una nuova versione. Sono pur sempre autore, autorità”, come ha ricordato la scrittrice, attivista e femminista statunitense bell hooks in Elogio del margine (Tamu edizioni 2020). Il potere può manifestarsi nelle tecniche usate per raccontare una vicenda, nelle parole scelte, ma anche in quelle evitate. In San Damiano una parola che manca è “contesto”.