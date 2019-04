Le questioni locali lituane eclissano le elezioni europee

In vista delle elezioni europee che si terranno dal 23 al 26 maggio 2019, 27 giornalisti di altrettante nazioni dell’Unione europea raccontano la campagna elettorale nel loro paese. La serie è realizzata in collaborazione con VoxEurop .

Quella che affronterà le elezioni per il parlamento europeo sarà una Lituania affaticata. Il 26 maggio, infatti, è anche la data del secondo turno delle elezioni presidenziali. I lituani hanno già votato per le elezioni comunali e in molti collegi è stato necessario un ballottaggio per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali.

Il primo turno delle elezioni presidenziali è in programma per il 12 maggio. Di conseguenza, per molti lituani, il voto per le elezioni europee sarà il quarto nel giro di tre mesi.

In Lituania il voto non è obbligatorio, ma almeno metà degli elettori si presenterà comunque alle urne. È un buon risultato se paragonato a molti paesi europei. Di sicuro il fatto che le elezioni europee si terranno contemporaneamente al secondo turno delle presidenziali contribuirà a un’affluenza elevata. Se si eleggesse solo il parlamento europeo non ci sarebbe una grande partecipazione. Nel 2009, per esempio, alle europee votò appena del 20 per cento degli elettori.

Orgoglio europeista

I lituani amano la generosità dell’Unione europea, che finanzia la costruzione di nuove strade, nuove piazze e nuove facciate per le scuole. La presidente Dalia Grybauskaitė, giunta al termine del suo secondo mandato, è stata commissaria europea ed è diventata una delle leader più in vista dell’Unione. Quando Grybauskaitė compare nelle trasmissioni della Bbc o della Cnn per spiegare la posizione dell’Europa sulla Brexit i social network lituani esprimono tutto l’orgoglio di un piccolo paese per la sua leader. Si tratta però di affetto un po’ provinciale.

Diversamente da altri paesi dell’Europa orientale, gli stati baltici hanno adottato la moneta unica senza grandi ritardi, dando prova di un’estrema disciplina finanziaria. L’aggressione russa contro l’Ucraina ha colpito profondamente la società, cancellando ogni residua nostalgia postsovietica. Oggi i lituani percepiscono l’Unione europea e la Nato come gli unici garanti della sicurezza nazionale. Anche per questo motivo, gli elettori e le élite politiche comprendono quanto sia importante rispettare gli impegni relativi alla spesa per la difesa e proteggere la reputazione del paese agli occhi dei grandi partner.

Nonostante la crisi globale del 2009 abbia colpito duramente gli stati baltici provocando una recessione in doppia cifra, oggi la Lituania è uno dei paesi più solidi tra i dieci che sono entrati nell’Unione nel 2004. Negli ultimi quindici anni, in termini di crescita del pil pro capite, la Lituania ha ottenuto i maggiori progressi rispetto agli altri stati dell’Unione. Un tempo tranquilla provincia postsovietica, la Lituania ha saputo avvicinarsi ai paesi europei del sud in termini di standard di vita. Vilnius, con la sua splendida architettura barocca, è una capitale europea dinamica con l’ambizione di diventare il centro della tecnologia finanziaria dell’Unione.

Bruxelles, Parigi e Berlino ammirano i piccoli paesi baltici. La Lituania non crea problemi alle élite europee, diversamente dall’Ungheria di Viktor Orbán o la Polonia “governata dalle retrovie” da Jarosław Kaczyński. Forse in passato le grandi capitali europee hanno provato un po’ di fastidio per la russofobia dei lituani, ma dopo l’occupazione della Crimea quel sentimento si è rivelato un’intuizione fondata. I lituani di solito non criticano l’Unione e i populisti locali trovano nemici sul fronte interno, non in Europa.