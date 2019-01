Sotto al gilet giallo rimaniamo nudi 

Poco tempo fa mi sono trasferito da Atene a Parigi. Per questo, sono rimasto sorpreso osservando dalla mia finestra i sacchi di spazzatura in fiamme e la gente che si scontrava con i poliziotti armati fino ai denti in una nube di fumo. Ho avuto la strana impressione di essere ancora nelle strade che portano a piazza Syntagma. Con la rivolta dei gilet gialli assistiamo all’ellenizzazione del conflitto in Francia, o all’europeizzazione del conflitto greco. Siamo davanti a uno spostamento delle forme di oppressione ma anche di quelle di resistenza e contestazione, dai margini dell’Europa verso il centro. Il trauma della crisi delle istituzioni democratiche europee che nel 2011 ha scosso i Pigs (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) e nel luglio del 2015 è esploso in Grecia, quando la comunità europea si è rifiutata di accettare le conseguenze politiche del risultato del referendum sul salvataggio finanziario per imporre misure d’austerità, non poteva restare confinata ai margini. Esplosione programmata

Progressivamente ha raggiunto il centro. Il tracollo del parlamento greco, favorito e applaudito, dai loro troni coloniali, da quelli che in opposizione ai Pigs potremmo chiamare “i lupi” d’Europa – Francia e Germania – è stato solo il primo atto di un’esplosione programmata di tutte le istituzioni democratiche europee. Le stesse politiche devastanti applicate in Grecia sono state progressivamente estese da Atene a Parigi: neoliberalizzazione del mercato del lavoro, strangolamento fiscale delle classi medie, smantellamento delle istituzioni pubbliche, precarizzazione dei lavoratori più poveri, militarizzazione delle politiche migratorie, accentuazione dei linguaggi istituzionali razzisti come unico strumento per dare una coesione nazionale a un tessuto sociale sfilacciato.

La crisi della democrazia rappresentativa è una risposta alla perdita di potere d’acquisto delle classi medie

Questa ellenizzazione delle rivolte francesi è legata anche al fatto che la Francia si è trasformata in un maiale agli occhi del lupo tedesco. La disuguaglianza dell’eurozona, accentuata dalla disuguaglianza di classe, comporta che i lavoratori francesi siano trattati come il “volgo” greco, perché sono diventati un altro sud sacrificabile. “Che vadano in malora”, sembrano affermare all’unisono multinazionali, azionisti e dirigenti senza capire che la decomposizione del lumpen proletariato sarà presto la loro decomposizione. Nessuno, da questa parte dell’Europa, si preoccupava quando Atene bruciava. Oggi però bruciano gli Champs-Elysées. Lo spostamento del problema

La crisi della democrazia rappresentativa in Grecia è stata pensata nel centro dell’Europa come una doppia crisi, del debito e dei rifugiati. Il corpo del migrante, indicato come minaccia per le frontiere (razziali e sessuali) del paese, è stato attaccato in nome della ricostruzione di un’immagine nazionale forte (maschile, occidentale e bianca). In Francia lo spostamento del problema si ripete. La crisi della democrazia rappresentativa è una risposta alla perdita di potere d’acquisto delle classi medie, degli agricoltori indebitati e dei dipendenti pubblici, e anche al conflitto per la gestione dell’emigrazione di cui si nutre l’estrema destra francese, esattamente come fa Alba dorata in Grecia. Per citare Pasolini, siamo davanti al processo attraverso il quale una sottocultura della collera assorbe una sottocultura dell’opposizione. Questa trasformazione alchemica della potenza della rivolta in neonazionalismo conduce al conflitto tra i gilet gialli e la bandiera verde, tra i gilet gialli e i cappellini rosa, che porta a scegliere tra la rivolta di classe e l’ecologia, tra la critica del neoliberismo e la rivoluzione transfemminista.

Siamo davanti a un processo totale di rivoluzione planetaria che si oppone alla vecchia cultura

Le idee patriarcali e coloniali di rappresentazione politica, stato nazione, famiglia e cittadinanza hanno subìto un’erosione senza precedenti nel corso degli ultimi cinquant’anni. Alla base, queste idee sono state rimesse in discussione da minoranze (non in termini numerici ma di oppressione e potenziale rivoluzionario) di genere, sesso e razza che hanno denunciato il funzionamento di queste istituzioni della modernità come tecniche di oppressione. I processi di decolonizzazione e depatriarcalizzazione raggiungono oggi una dimensione planetaria ed esigono l’intervento di nuove istituzioni e nuovi contratti sociali. Simultaneamente ma all’inverso, i processi di finanziarizzazione dell’economia e robotizzazione del lavoro hanno svuotato di contenuti e di poteri i centri decisionali nazionali del vecchio regime e hanno smorzato le forme di azione e reazione che conferiscono una coesione politica alla rivolta della classe operaia. La nuova massa di ciberproletari e contadini low-cost manca di coscienza digitale e disconosce le alleanze transfemministe e anticoloniali. Sfilarsi le mutande

È necessario lasciarsi alle spalle il falso dilemma della scelta tra le lotte di classe e le lotte transfemministe e anticoloniali. Siamo davanti a un processo totale di rivoluzione planetaria che si oppone alla vecchia cultura necropolitica patriarco-colonial-capitalista. Questo nuovo movimento ecotransfemminista non può che essere rivoluzionario, perché pretende un cambiamento delle modalità di produzione e riproduzione della vita sul pianeta, dal corpo al territorio, dall’istituzione all’immaginario. Davanti a questa rivoluzione internazionale si mette in marcia un altro processo di controrivoluzione neonazionalista patriarcale che usa la rivolta dei precari come carburante alchemico, dagli Stati Uniti al Brasile passando per la Turchia, l’Andalusia, la Grecia e anche dalla Francia. La deriva ellenica del conflitto francese impone l’europeizzazione immediata della lotta. Solo a partire da questo orizzonte europeo e planetario sarà possibile affrontare la crisi della democrazia rappresentativa e la fine del ciclo del regime carbone-patriarcato-capitalismo. Non si tratta più di indossare o meno un gilet giallo, ma di sfilarsi le mutande da lottatori virili. Dobbiamo essere nudi, sotto i gilet. Dobbiamo affermare la nostra condizione di corpi vulnerabili contro il capitalismo patriarco-coloniale, la nostra condizione di esseri viventi. Dobbiamo riportare la sensualità e la poesia al centro della lotta. Che ogni gilet nudo ne baci un altro, ogni giorno una bocca diversa, senza identità e senza documenti. Mettiamo l’amore nella nostra rivolta e le paillettes nella collera, affinché l’estrema destra non possa più nutrirsi di questa ribellione. Che la lotta sia gioiosa, che sia queer. Dobbiamo parlare con violenza al potere, perché siano le parole e non i corpi a lacerarsi. Abbracciamo con dolcezza le strade. Che le mani tremanti e le gambe deboli siano la nostra guida nella battaglia. Che l’unica cosa da sacrificare sia il nome di tutti i dittatori, passati e futuri. (Traduzione di Federico Ferrone)