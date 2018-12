Back to rock

1 Greta Van Fleet_, You’re the one_

Come dei Led Zeppelin usciti dalla dimensione parallela di Stranger things, fratelli del Michigan di antenati polacchi, cresciuti con il classic rock e un che di carismatico nella voce con filtro “figlio illegittimo di Robert Plant” di Josh Kiszka (il fratello Jake alla chitarra imita Jimmy Page). E quell’energia pulita “school of rock” si trova anche in questo terzo singolo dall’album Anthem of the peaceful army, una power ballad che comincia con la chitarra acustica e poi accumula elettricità. Piccoli replicanti del rock’n’roll talentuosi da spavento.