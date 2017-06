Qualche anno fa un lettore di nome Paul mi scrisse un’email per chiedermi se volevo incontrare lui e una sua amica quando andavo a New York. “Forse la conosci”, diceva. “È l’artista Cindy Sherman”. All’epoca non avevo mai sentito parlare di Cindy. Ma visto che Paul era intelligente e simpatico, accettai di incontrarli. Ci vedemmo in un’elegante sala da tè e facemmo una bella chiacchierata. Una settimana dopo, quando tornai a casa e ne parlai con una collega, lei spalancò gli occhi e gridò: “Hai preso il tè con Cindy Sherman?!”. Mi spiegò che Sherman è un’artista influente e di successo. Prevedo che presto vivrai un’esperienza simile: un contatto imprevisto con una presenza intrigante. Dato che ti ho avvertito, spero che ti renderai conto di quello che ti sta succedendo e sfrutterai al massimo la situazione.