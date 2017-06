Ora che hai quasi finito di pagare uno dei tuoi debiti con il passato, puoi andare a guardare le vetrine per trovare le migliori offerte del futuro. Puoi lasciarti alle spalle un punto di forza che non ti serve più e partire alla ricerca di uno nuovo. Perciò di’ addio alle cause perse e alle tentazioni fantomatiche. Staccati dalle tradizioni che non ti coinvolgono più e liberati dal peso morto delle aspettative della tua famiglia d’origine. Presto sarai libero, leggero e pronto a fare un’eccezionale prima impressione ai potenziali alleati che incontrerai.