Sagittario

I tuoi occhi sono più potenti di quanto tu pensi. Se fossi in cima a una montagna, sotto un cielo notturno senza nuvole e senza luna, potresti individuare un falò che brucia a cinquanta chilometri di distanza. Anche la tua immaginazione è capace di imprese che ti sorprenderebbero. Per esempio, può fornirti una visione ampia e oggettiva di tutta la tua storia. Ti consiglio di utilizzare questa capacità adesso. Chiedi alla tua immaginazione di farti vedere bene dove sei stato e dove stai andando. È essenziale per trovare la chiave del prossimo capitolo della tua vita.