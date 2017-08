Per te è cominciata la Stagione dell’Illuminazione. Questo non significa necessariamente che raggiungerai l’ultimo stadio della grazie divina, e neanche il satori, il samadhi o il nirvana. Ma una cosa è certa: la vita congiurerà per regalarti la gioiosa eccitazione che nasce dalla comprensione profonda della natura della realtà. Se decidi di approfittare di questa opportunità, ti prego di tenere presente questa riflessione della designer Elissa Giles: “L’illuminazione non è un’asessuata, tranquilla fuga dal gioco della vita con la testa tra le nuvole e i chiodi nelle mani. È un impegno vulcanico, energico ed erotico ad amare in azione, accompagnato da una testarda grinta pratica”.