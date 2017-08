“Disobbedire per poter agire è tipico di tutti gli spiriti creativi”, scriveva il filosofo Gaston Bachelard. Il suo malizioso consiglio è perfetto per te in questo momento, Ariete. Sono convinto che avrai maggior successo se praticherai un’ingegnosa ribellione, ma mai al servizio del tuo orgoglio e sempre per nutrire la brama della tua anima di una vita più profonda e selvaggia. Bachelard ha detto anche: “L’autonomia nasce da molte piccole disobbedienze, intelligenti, ben programmate e pazientemente perseguite, a volte così sottili da evitare qualsiasi punizione”.