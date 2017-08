Lo psicologo James Hansell ha detto di Sigmund Freud: “Si sbagliava su molte cose, ma lo faceva in modo molto interessante. Ha introdotto una visione completamente nuova del mondo”. Questa descrizione potrebbe essere un buon punto di partenza per il tuo approccio alla vita nelle prossime settimane. Avere ragione non sarà mai importante come essere disposto a vedere il mondo da prospettive diverse. Dedicati alla formulazione di ipotesi sperimentali invece che alla dimostrazione di teorie precise. Preparati a fare domande ingenue, avanzare teorie basate sulla tua esperienza e abbandonare le tue certezze.