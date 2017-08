Il Witwatersrand è un complesso di colline del Sudafrica che copre più di cinquecento chilometri quadrati. Da quella zona gli esseri umani hanno ricavato il 50 per cento di tutto l’oro che sia mai stato estratto. Nei prossimi dodici mesi dovresti meditare su questa metafora, Leone. Se starai all’erta, troverai l’equivalente del Witwatersrand per la tua anima. Quello che intendo dire è che avrai un’opportunità unica di scoprire ricchezze emotive e spirituali che nutriranno la tua anima come non mai.