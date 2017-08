“Dovremmo sempre essere un po’ improbabili”, diceva Oscar Wilde. È un consiglio che di solito non darei a un Capricorno. A voi piace essere diretti e restare con i piedi per terra. Ma oggi i presagi astrali mi costringono a fare un’eccezione. Eccoti qualche suggerimento per cominciare. 1) Cerca modi intelligenti di sorprendere te stesso. 2) Sottraiti alle aspettative distorte degli altri . 3) Sii disposto a cambiare idea e a prendere in considerazione quelle che contraddicono le tue teorie e convinzioni. 4) Contatta telepaticamente Oscar Wilde in sogno e chiedigli di aiutarti a provocare qualche benevolo inganno o qualche guaio compassionevole.