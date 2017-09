Mi è capitato di vedere questa pubblicità di un workshop: “Imparerete a fare cose incredibili! A spaccare mattoni a mani nude! A camminare sui carboni ardenti rimanendo illesi! A saltare da un tetto senza farvi male! Prima realizzate l’impossibile, e poi tutto il resto sarà un gioco da ragazzi!”. Non te ne parlo perché penso che tu debba iscriverti a questo corso o a un altro simile. Al contrario, ti consiglio di cominciare da qualcosa di sicuro e gestibile. Impara a conoscere i dettagli più semplici e pratici. Cerca di riportare vittorie facili e che non comportano rischi. In questo modo, ti preparerai ad affrontare imprese più epiche in futuro.