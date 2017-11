Mi piace da morire il modo in cui ti stai innamorando di entusiasmanti opportunità che un tempo ritenevi impossibili. Ti prego, continua così. Mi vengono i brividi ogni volta che vedo quello sguardo famelico nell’occhio della tua mente. Riesco quasi a sentirti pensare: “Forse quei sogni dopotutto non sono così irrealizzabili. Forse posso guarire e cambiare abbastanza da inseguirli sul serio. Forse posso imparare strategie di successo che prima non ero neanche capace d’immaginare”.