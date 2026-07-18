Il pubblico ministero che ha portato in tribunale i vertici della polizia italiana è andato in pensione all’inizio di luglio. Dalla finestra del suo vecchio ufficio al dodicesimo piano del palazzo di giustizia può guardare Genova dall’alto.Venticinque anni fa la città fu il centro di una delle più grandi crisi di fiducia tra i cittadini e le istituzioni nella storia repubblicana. Mentre riempie gli scatoloni con la calma di chi ha passato una vita a mettere ordine nelle carte, Enrico Zucca riflette su quello che è avvenuto.

Nonostante le indagini che ha condotto insieme ad altri procuratori siano state complicate e abbiano incontrato molti ostacoli, i processi hanno portato a delle condanne e anche le corti internazionali come quella di Strasburgo hanno dato ragione ai procuratori. Ma si è trattato di una vittoria a metà: i processi non avuto le conseguenze politiche che ci si poteva aspettare, i funzionari condannati non sono stati sospesi, anzi hanno fatto carriera.

L’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano nel 2017, arrivato dopo l’intervento delle corti, è stato l’inizio di una svolta che non si è compiuta: non è avvenuta quelle riforma delle forze di polizia che allora sembrava urgente e necessaria.

Non sono state adottate forme di controllo e misure di trasparenza, per esempio il codice identificativo sui caschetti degli agenti in servizio. Invece nell’ultimo anno sono state rafforzate le tutele per gli agenti, come lo scudo penale previsto nell’ultimo pacchetto sicurezza dell’aprile del 2026.

Prima di consegnare l’ufficio a chi prenderà il suo posto, Zucca deve sistemare libri, appunti, documenti. In mezzo a quelle carte c’è tutta la sua vita professionale. La pagina più rilevante è sicuramente il processo Diaz, la lunga strada giudiziaria che portò alla condanna di alcuni dei vertici della polizia italiana per l’irruzione violenta nella scuola in cui dormivano decine di manifestanti a cortei conclusi, la notte del 21 luglio del 2001.

“Quello che spettava a noi come pubblici ministeri e come magistrati è stato fatto: condurre indagini approfondite e indipendenti”, dice Zucca. Il problema è che dopo non è successo nulla e il G8 è stato dimenticato.