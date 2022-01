“In bocca al lupo”, ha risposto il professore. Cos’altro poteva fare? Come docente di economia all’università di Pale, nella Repubblica serba della Bosnia Erzegovina, capisce perfettamente perché i ragazzi cercano fortuna altrove. Dopotutto per quale motivo dei giovani accademici dovrebbero rimanere in un paese messo in ginocchio dalla corruzione e dove la lealtà a un partito conta più delle capacità intellettuali, un paese ancora piegato sotto al peso dei traumi della guerra degli anni novanta, e che rischia presto di dover affrontare un nuovo conflitto?

Per Marko Djogo è sempre un momento doloroso quando un suo studente si laurea e gli dice che sta per partire. Di recente gli è successo con una coppia: sia il ragazzo sia la ragazza erano stati suoi studenti. Per quattro anni li ha visti crescere, dal punto di vista intellettuale e da quello emotivo. È molto importante per il nostro paese, ha sempre pensato Djogo, perché abbiamo bisogno di giovani così. “Professore, grazie di tutto”, gli ha detto invece la ragazza dopo l’ultimo esame. “Ci sposiamo e ce ne andiamo” .

Ma dentro di sé inorridisce: per quattro anni ha investito in quegli studenti, nella speranza che – insieme alla nuova generazione – una brezza fresca tornasse ad attraversare il paese. Ma se quella nuova generazione se ne va in massa, ci vorrà ancora un bel pezzo prima che cambi qualcosa.

All’inizio di novembre l’Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, ha messo in guardia la comunità internazionale sul rischio che il paese si spacchi in seguito al tentativo di secessione della Repubblica serba di Milorad Dodik. Secondo Schmidt, un nuovo conflitto nel breve termine non è da escludere. Questo avvertimento e le provocazioni di Dodik hanno fatto suonare tutti i possibili campanelli d’allarme. Le guerre degli anni novanta nell’ex Jugoslavia hanno causato più di 130mila morti. Un nuovo conflitto dev’essere evitato a ogni costo. Negli ultimi due mesi i rappresentanti dell’Unione europea e degli Stati Uniti si sono mobilitati per cercare di calmare gli animi, ma per molti bosniaci l’intervento non è stato abbastanza tempestivo né incisivo.

“Dodik sta ottenendo esattamente quello che vuole”, dice Marko Djogo nel suo ufficio al terzo piano dell’edificio dell’università di Pale, sulle colline sopra Sarajevo. “Crea scompiglio, ma ha un obiettivo prefisso: mantenere il potere. E oggi tutta l’attenzione è di nuovo su di lui”. Secondo Djogo le ultime azioni di Dodik sono soprattutto manovre diversive. “La paura di una nuova guerra distoglie i bosniaci dai veri problemi che flagellano il paese: la corruzione, la crisi economica, la sanità pubblica che non funziona. Dodik si presenta come il salvatore dei serbi, ma intanto conduce il paese all’abisso. È solo un politico furbo, non uno statista”.

L’ufficio di Marko si affaccia sulla piazza centrale di Pale, dove da poco è stata costruita una chiesa ortodossa nuova di zecca. Mentre la Jugoslavia si disgregava, questa città era nota per essere il bastione di Radovan Karadžić, il leader politico dei serbi di Bosnia. Nel 2019 il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia l’ha condannato all’ergastolo per crimini di guerra. Ma per alcuni serbobosniaci Karadžić è ancor oggi un eroe.

Punire il negazionismo

L’estate scorsa Valentin Inzko – che allora era l’Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, rimasto in carica fino al 31 luglio 2021 – ha usato le facoltà straordinarie previste dalla sua carica per introdurre il divieto di negare il genocidio di Srebrenica e di celebrare i criminali di guerra. Da quel momento queste azioni possono essere punite con una pena detentiva che può arrivare a cinque anni.