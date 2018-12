Etero e sposato ma non noioso, diretto a casa dei miei genitori per il nostro primo Natale in famiglia dopo che il mio stronzissimo fratello che vota Trump ha per caso trovato il Tumblr dove io e mia moglie parliamo delle nostre avventure sessuali (foto di terzetti mmf, travestitismo e uomini scopati con dildi, più alcuni racconti porno “verosimili”). Mio fratello, che è sempre stato un fallito rancoroso, ha colto la palla al balzo per sputtanarmi spedendo il link a genitori, fratelli e pure a qualche amico di famiglia. Il nostro Tumblr è rimasto al suo posto perché non ci vergogniamo. Consigli?

–Totally Uncool Malicious Bastard’s Lame Reveal

Il vostro Tumblr non resterà dov’è a lungo, TUMBLR, in quanto l’azienda proprietaria – Verizon – si vergogna del tuo e dei milioni di altri simili al tuo. La settimana scorsa, Tumblr ha annunciato che, a partire dal 17 dicembre, verranno vietati tutti i contenuti “per adulti”. E la definizione di “contenuti per adulti” è piuttosto ampia: “Foto, video o gif che rappresentano organi genitali realistici o capezzoli femminili, nonché tutti i contenuti, tra cui foto, video, gif e illustrazioni che rappresentano atti sessuali”, anche se saranno consentiti i genitali e quei diabolici “capezzoli femminili” nelle immagini di arte classica.

Non solo è un colpo per chi usa Tumblr per il porno – ovvero quasi tutti quelli che usano Tumblr – ma anche per i lavoratori sessuali. Erano già stati scacciati dalla maggior parte delle piattaforme online grazie alle crociate contro il lavoro sessuale, e ora vengono scacciati anche da Tumblr. Costringerli a lasciare la rete non vorrà dire porre fine al lavoro sessuale, obiettivo dichiarato dei crociati in questione, ma lo renderà più pericoloso, il che ci dice tutto ciò che c’è da sapere sui moventi che animano questo tipo di crociata. Sono contrari al lavoro sessuale perché pericoloso, dicono, ma intanto puntano a legiferare per renderlo più pericoloso ancora.

In rete i lavoratori sessuali non si limitavano a farsi pubblicità: si organizzavano, oltre a limare e costruire una richiesta politica di decriminalizzazione del lavoro sessuale, vagliare potenziali clienti e condividere con i colleghi le informazioni su quelli pericolosi. Come quelli che lottano contro l’aborto e la possibilità di scelta, i crociati contro il lavoro sessuale non vogliono “proteggere” le donne: vogliono punirle per le loro scelte che disapprovano (regola generale: se ciò che fai rende meno sicura la vita degli altri, non puoi sostenere che stai cercando di proteggerli. È come dire che dai fuoco alle case solo per chiarire che i rilevatori di fumo servono).

A ogni modo: si fotta quel moralista ficcanaso di tuo fratello, TUMBLR. Quanto al resto della famiglia, tu e tua moglie dovreste appiccicarvi un bel sorriso in faccia e comportarvi come due che non hanno fatto niente di male. Perché non avete fatto niente di male. Qui il cattivo è il fratello stronzo, e se in casa qualcuno ha bisogno di esprimere quanto si sente offeso dal vostro Tumblr va invitato a rivolgersi a tuo fratello, visto che è stato lui a mostrarglielo.