Mi ci è voluto molto per scriverti, ma eccomi. Sono un maschio gay di 38 anni. Sto con un uomo da un anno e dieci mesi, davvero faticosi. Mi ha tradito diverse volte, abita da me, non lavora e da sette mesi lo mantengo io. Mi accusa sempre di tradirlo, o trova scuse per incolparmi di qualsiasi cosa. Ora sono arrabbiato perché da quattro mesi mi accusa di fare giochetti mentali con lui e complottare con altre persone per fargli “sentire le voci”. Se alzo gli occhi al soffitto o mi guardo intorno, dice che sto comunicando con “loro”. Io gli ripeto che non vedo e non sento niente, ma lui insiste che mento. Sostiene anche che gli abbia fatto il malocchio. Un giorno, alzandomi, l’ho trovato che faceva le valigie. Mi ha detto che non ne poteva più e se n’è andato, a suo dire perché non gli ero fedele. Stiamo parlando di uno che si fa di cocaina dall’età di 14 anni e che adesso ne ha 43. Fa uso di crystal meth e di qualsiasi cosa gli capiti. Ha detto che finché non ammetterò che le voci le sentivo anch’io e che gli ho fatto una specie di incantesimo, non vorrà più parlarmi né vedermi. Viene da una famiglia con precedenti di malattia mentale, e un suo fratello si è suicidato. Non ha voluto farsi aiutare da un professionista perché, dice, “per certe cose sono troppo intelligente”. Io sono ferito, arrabbiato e voglio un consiglio. Qualsiasi consiglio. Ti prego.

– Desperate For Answers

Non vedo il problema. Un tossico farneticante, potenzialmente pericoloso e con problemi di salute mentale che rifiuta di farsi aiutare ha fatto le valigie ed è uscito dalla tua vita. Ma evviva, DFA! Hai vinto tu. Il vero problema era la sua presenza nella tua vita (e nel tuo appartamento), e il tuo fidanzato – ex fidanzato – te l’ha risolto. Blocca il suo numero, cambia le serrature e prega che si scordi il tuo indirizzo.

Poi magari senti un professionista anche tu. Devi capire perché hai sprecato quasi due anni con quello stronzo. Stare soli non potrà mai essere peggio che stare con uno che ti tradisce e poi ti accusa di tradire, per non parlare dell’abuso di droghe, del sentire le voci e lanciare altre accuse irrazionali. Era un pericolo non solo per se stesso, DFA, ma anche per te. Te lo sei tolto di casa, e adesso è ora di toglierselo dalla mente.

***

Un mesetto fa mi sono lasciata con il ragazzo dopo aver scoperto che mi tradiva. Parecchio prima, a un certo punto ero andata in paranoia per uno sfogo, e ripensandoci adesso credo sia stato herpes fin dall’inizio. L’ho scoperto con sicurezza tre giorni fa, e sinceramente sto pensando di non dirglielo. Lui non mostra sintomi, ed è il tipo di uomo che se glielo dico mi dà della zoccola. Darebbe la colpa a me dei suoi errori e me lo rinfaccerebbe a non finire. Davvero non so se sia il caso di dirglielo, essendo lui asintomatico. Questa cosa potrebbe diventare un grosso problema tra noi. Lui fa molto fatica a controllare la rabbia, e potrebbe usarlo per ricattarmi. Ho veramente paura.

– Her Ex Reacts Personally

Comunicare a un partner sessuale che potremmo averlo esposto a una malattia sessualmente trasmissibile – o che lui potrebbe aver esposto noi – è la scelta più giusta, responsabile, cortese e gentile. Non solo per la sua salute e la sua sicurezza, HERP, ma per quella dei suoi futuri partner sessuali.

Chi però non è gentile, spaventa il prossimo e gli fa violenza può incolpare solo se stesso quando un’ex partner sessuale troppo preoccupata per la propria incolumità non riesce a fare la rivelazione. Ammesso che le tue paure siano legittime, HERP, e che tu non le stia gonfiando per evitare un confronto difficile o sgradevole, non sei tenuta a telefonare al tuo ex.