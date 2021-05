Mi guadagno da vivere facendo porno gay. Chi campa di porno gay come fa a conoscere una persona che non si limiti a trattarlo come oggetto sessuale o feticcio? Non è che posso fare il mio lavoro a ciclo continuo, ma gli uomini che incontro vogliono che interpreti costantemente il mio “personaggio porno”. Chi fa porno come fa a capire con chi può essere se stesso?

– Aiden Ward

“Convivere con due identità è senz’altro un gioco d’equilibrio”, dice Devin Franco, pornoattore che ha collezionato vari premi. “Lavorare nel porno significa barcamenarsi tra chi si è nella ‘realtà’ – una persona che deve pagare affitto, spese mediche, bollette e avere una vita sociale – e l’alter ego del pornoattore. Al giorno d’oggi, poi, i nostri alter ego pornografici non devono solto esibirsi. Spesso dobbiamo anche occuparci delle riprese e delle relazioni pubbliche per curare la nostra immagine. È tanta roba. E per quanto ci si diverta, la realtà viene comunque a bussare. Le bollette scadono”.

Il primo consiglio di Franco è di ricordarti che non sei il tuo alter ego: “È una parte di te bella e sexy che hai l’opportunità di mostrare al mondo, ma non l’unica”, osserva. “Saperlo ti aiuta a tenere i piedi per terra”. Aiuta anche tenere a mente che essere famosi nel porno non significa che tutti sappiano chi sei.

“Molte delle persone che incontrerai non avranno idea di chi tu sia, il che vuol dire che spessissimo sarai tu a poter scegliere se presentarti con il tuo alter ego porno o essere semplicemente te stesso. Sarà così più facile stabilire dei confini tra la vita reale e quella pornografica. Sapere che sei tu a decidere quando, o addirittura se vuoi presentarti come te stesso o come la tua versione di fantasia, significa poter controllare la percezione che tanti hanno di te”.

Se anche dovessi diventare famoso nel porno come Franco, Aiden, avrai comunque un sacco di opportunità di presentarti per quello che sei – non come personaggio pornografico – prima di dire che cosa fai di mestiere. Come tante altre cose (essere hiv positivo, trans, kinky, poli, eccetera), Aiden, dire a qualcuno che lavori nel porno equivale a dirgli una cosa di te che deve sapere, ma la sua reazione ti dirà tutto ciò che devi sapere di lui. Se prova a stigmatizzare il tuo lavoro – o se passa dal vederti come una persona che è anche un oggetto a vederti come semplice oggetto – non c’è davvero altro che tu debba sapere: non lo incontrare, smetti di seguirlo, bloccalo.

“Va detto che a vederti come un feticcio o un oggetto sessuale sono spesso i fan, ovvero il tuo pubblico, quello che ti paga le bollette. Di questo devi tener conto, e devi alimentare il loro interesse”, spiega Franco, “ma non concedergli tutto il tuo tempo e la tua attenzione. Perché in definitiva si tratta del tuo lavoro, e hai anche altro da fare. Conoscerai persone – sia in ambito professionale sia al di fuori – alle quali sarà chiaro che sei una persona vera, con una vera vita, e che potranno conoscere il vero te stesso”, dice Franco. “E in alcuni casi scoprirai che chi all’inizio ti considerava un feticcio smetterà di farlo una volta scoperto chi sei davvero”.

Franco ha girato la tua domanda a CagedJock, altro grosso nome del porno con cui collabora regolarmente, e CagedJock ti spiega la sua strategia per trovare uomini con cui può essere se stesso: “Mi piace frequentare persone che lavorano nel settore”, dice CagedJock, “perché non mi trattano come un oggetto sessuale. Io e Devin siamo amici dal 2019. È super sexy e io lo adoro. Mentre per altri può essere solo un personaggio di fantasia, per me non lo è. Perché so che il nostro lavoro non ci definisce 24 ore su 24. Siamo amici”.

