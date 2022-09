Sono monogama e sto con il mio fidanzato, che si definisce eterosessuale, da poco più di un anno. Quando ci siamo conosciuti, mi ha detto che osservava una rigorosa linea di condotta “nessun contatto con gli/le ex”. In seguito ad alcuni suoi comportamenti discutibili, bugie e mistificazioni – riguardo a contatti con le sue ex fidanzate, profili su siti per incontri e molteplici account Instagram privati – gli ho controllato il telefono, trovando conferma ai miei sospetti. Non mi aveva tradito, ma c’erano alcuni messaggi sconvenienti di cui si è scusato. Ha poi bloccato tutte le sue ex e adesso è tornato sulla retta via. Quando gli ho controllato il telefono, ho trovato anche degli strani scambi di messaggi con un suo amico maschio. Il mio fidanzato gli aveva spedito delle foto nudo e dei video di lui che faceva sesso con altre donne (risalenti a prima che ci conoscessimo). C’erano anche dei messaggi in cui parlavano diffusamente di quanto ammiravano l’uno l’uccello dell’altro e di quanto gli mancasse, e il mio fidanzato diceva di voler scopare altre donne con l’amico. Quando gli ho chiesto che rapporto avesse con quest’uomo, mi ha risposto che sono solo molto amici e che scambiarsi messaggi sessuali come quelli “tra maschi etero si fa”. Che io ricordi, i miei ex fidanzati eterosessuali non esprimevano nostalgia per i cazzi degli altri, ma lui è il primo a cui controllo il telefono per verificare eventuali malefatte. È davvero una cosa che tra etero si fa? Non m’importa se il mio fidanzato è bisessuale, ma non voglio che mi dica bugie. E non per fare la fidanzata ossessiva, ma il mio fidanzato aveva in casa delle foto di questo tizio incorniciate, che gli ho fatto togliere. Gli ho anche chiesto di interrompere ogni contatto con lui. Nella mia mente è tutto molto fresco perché l’altra sera l’abbiamo incontrato per caso. Si sono riempiti di complimenti per quanto erano in forma, e il mio fidanzato era visibilmente nervoso. Mi sta dicendo la verità? Davvero gli uomini etero spediscono foto dell’uccello agli amici da cui non sono sessualmente attratti? Il mio fidanzato ha superato da un pezzo i 40. Sa che sono bisessuale. L’idea di vietare i contatti con gli ex è stata sua, non mia, e trovo che quest’uomo possa contare come ex e debba rimanere bloccato. Sei d’accordo?

– Straight Men Exchanging Long Lusty Texts Exuding Sexual Tension

Il tuo fidanzato ha stabilito la regola – niente contatti con gli/le ex (nemmeno un incrocio di sguardi in metropolitana?) – ma a un certo punto, dopo le bugie e le mistificazioni – sei stata tu ad applicarla: frugando nel suo telefono, ordinandogli di bloccare le ex, togliere le foto incorniciate, eccetera.

Lui, evidentemente, ha accettato di chiudere un occhio sulle tue intrusioni, SMELLTEST, visto che state ancora insieme. E tu, evidentemente, hai accettato di chiudere un occhio sulla montagna di indizi compromettenti che hai trovato nel suo telefono. Mentre fin dall’inizio tu rispettavi la sua regola del “niente contatti con gli ex”, lui con le ex comunicava, scambiava messaggi sessuali e fotografie, oltre a usare le app da incontri e gestire vari profili Instagram. Ne hai tratto la conclusione che non ti tradiva – che aveva solo infranto la sua sciocca regola – ma a me, SMELLTEST, l’esperienza insegna che chi pratica le regole a senso unico difficilmente è in grado di rispettare un impegno monogamo sul lungo periodo. Non sto dicendo che ti abbia già tradito, ma se per te non essere tradita è importante, be’… forse non è l’uomo per te.

Quanto al suo affermare che scambiarsi foto dell’uccello e complimenti al riguardo sia una cosa che tra maschi etero si fa…

Non ho ancora avuto modo di frugare nel telefono di Harry Styles, SMELLTEST, per cui non posso affermare con certezza che nessun maschio etero abbia mai spedito foto dell’uccello a un suo simile (né abbia mai sputato su un suo simile all’anteprima di un film). E vista la quantità di uomini etero che di questi tempi si divertono a giocare a “gay chicken”, fingendo di volersi baciare finché uno dei due non si tira indietro (per poi pubblicare il video su TikTok), è ragionevole supporre che alcuni possano scambiarsi foto dell’uccello e scherzare su quanto vorrebbero quello dell’altro. Ma non penso siano comportamenti comuni tra gli uomini eterosessuali, in particolare dopo i quaranta.

La mia sensazione è che il tuo fidanzato abbia piacevolmente fatto sesso a tre con l’amico e un’altra donna prima che vi conosceste, e che in quel contesto – con la presenza di una donna a eterosessualizzare qualsiasi contatto omosessuale fortuito – abbia imparato ad apprezzare il cazzo dell’altro. Visto che gli hai frugato nel telefono abbastanza approfonditamente da trovare le app da incontri, i messaggi scambiati con le ex e tutti i suoi finti profili Instagram, SMELLTEST, se lui fosse bisessuale avresti probabilmente trovato anche dei messaggi spediti ad altri uomini, nonché i suoi vari Grindr, Scruff e Sniffies.

Se questo amico è l’unico maschio con cui si sia mai trastullato, SMELLTEST, e se il suo uccello è l’unico che abbia mai voluto accogliere oltre le sue tonsille, il tuo fidanzato è libero di arrotondarsi per difetto a “eterosessuale”. Penso inoltre che il fatto di essersi trastullato con quest’unico uomo non li renda “ex” in senso sentimental-relazionale, e che dovresti permettere al tuo fidanzato di riappendere le sue foto.

Per concludere, SMELLTEST, quello che state facendo – lui con i suoi divieti di contatto con gli/le ex e le sue bugie, tu che ti fai i fatti suoi e gli ordini di togliere le foto – mi sembra estenuante. Siete una coppia o uno stato di polizia? Se lui riesce a rimanere monogamo e si diverte a scambiare foto dell’uccello con un vecchio amico che male ci sarà mai? Perché non concederglielo? E se l’altro è attraente… perché non concederti a entrambi?

P.S. Spero che i video spediti dal tuo fidanzato all’amico, quelli in cui faceva sesso con altre donne, siano stati ripresi con il consenso delle protagoniste, e che lui avesse il permesso di condividerli.