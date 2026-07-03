Io e mia moglie non facciamo sesso da quasi due anni. Non abbiamo figli, non facciamo lavori stressanti e ci piace ancora stare insieme. (O almeno a me piace). L’argomento sesso non è mai tirato fuori. A me non manca, sinceramente, e sospetto che sia lo stesso per lei. Però non so.

È possibile che non manchi nemmeno a tua moglie. È anche possibile che a lei non manchi perché se lo procura altrove. Dato che non avete figli di cui preoccuparvi, non credo che sollevare l’argomento comporti rischi per il vostro matrimonio. Di’ a tua moglie che sei contento del vostro matrimonio casto e platonico, e che vuoi essere sicuro che lo sia anche lei. Se è così, ottimo. Altrimenti, be’, meglio saperlo ora da lei che scoprirlo quando ti chiederà il divorzio.

Questo non significa che dobbiate fare sesso se non vi va, né che dobbiate chiedere il divorzio. Semplicemente che dovrete capire – insieme – cosa deve cambiare in modo che tua moglie viva il vostro matrimonio con la tua stessa serenità.

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Sto per cominciare una relazione a distanza di tre anni tra Berlino e Vancouver. È possibile la monogamia?

Tra Monaco di Baviera e Vancouver, sì. Tra Berlino e Vancouver, no.

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Qual è il tuo parere sull’efficacia di terapie come la cbt, che hanno discrete percentuali di successo nel trasformare l’amore non corrisposto in amicizia? Sono demisessuale e convivo con la persona di cui sono innamorato. Per varie ragioni, ci è difficile vivere separati.

Se per cbt intendi cock and ball torture, quella potrebbe distrarti dall’amore non corrisposto, ma solo finché dura la tortura. Se invece intendi la terapia cognitivo-comportamentale, non saprei dirti se abbia il potere di convertire l’amore non corrisposto in amicizia. Ma a differenza della tortura, un po’ di terapia sicuramente non farebbe male.

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Sono una donna cisgender di 37 anni e vivo nell’area metropolitana di New York. È da tempo che mi sento destinata ad avere come partner un uomo trans. Da dove comincio? Come faccio a frequentare spazi (app di incontri, luoghi fisici, ecc.) dove ho più probabilità di incontrare uomini trans? Come faccio a superare il nervosismo? Perché sto per provare qualcosa di nuovo ma non vorrei feticizzare gli uomini trans. Da alleata, voglio esplorare in modo rispettoso. Gradirei tanto un tuo consiglio!

Ho girato la tua domanda a Nico Carney, un comico trans che vive a New York.

“Ciao, donna cisgender di 37 anni in cerca di un uomo trans da amare”, ha scritto Carney in un’email. “Da uomo trans è bello sapere che qualcuno cerca me in particolare. La tua consapevolezza del rischio di feticizzare un uomo trans è già segno che stai partendo con il piede giusto. Per me l’importante è ricordare che ogni persona trans ha una sensibilità diversa su com’è percepita. Alcuni avranno più ansia da feticizzazione, mentre altri saranno affamati di complimenti. Si tratta solo di comunicare e instaurare fiducia, rispetto e cura reciproci. E se vuoi conoscere uomini trans dal vivo, New York è il posto ideale! Controlla la programmazione dei tuoi locali gay preferiti: a volte ci sono eventi specifici. Qualche mese fa un bar di Bushwick, l’All Night Skate, ha organizzato un torneo di braccio di ferro per uomini trans. Io faccio il comico e sono trans, e il mio pubblico è composto in buona parte da altri uomini trans. Vieni a vedere il mio spettacolo il18 giugno a Brooklyn, e magari incontrerai l’amore della tua vita!”.

Seguite Nico Carney su Instagram.

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Sono destrimano, faccio tutto con la destra, tranne quello che riguarda il sesso. Che si tratti di toccarmi o toccare un partner, scelgo naturalmente la mano sinistra. Sono l’unico in questa situazione? Hai qualche idea sulle possibili cause?

Non ho idea se tu sia l’unico a usare la mano non dominante quando tocchi o hai contatti sessuali con altri, né delle possibili cause. Magari hai cominciato a usare la mano non dominante per masturbarti perché in un certo senso replicava “la mano dell’estraneo”, come quando ci si intorpidisce il braccio apposta prima di masturbarsi. L’effetto dovrebbe essere quello del tocco di un altro sui genitali, almeno in teoria. (Sento spesso parlare della cosiddetta mano dell’estraneo, ma mai sentito da qualcuno che l’abbia provato per davvero).