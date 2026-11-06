Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Gli studi che parlano del sesso come di qualcosa che può avere effetti positivi sulla salute – per esempio, quelli che dicono che i rapporti regolari riducano i problemi alla prostata – a quale tipo di sesso si riferiscono? Anale? Orale? Masturbazione? La persona deve raggiungere l’orgasmo? Alcuni studi hanno analizzato il rapporto tra la frequenza dell’eiaculazione e il rischio di cancro alla prostata negli uomini. Ma non citano (né raccomandano) alcun tipo di sesso, limitandosi a dire che gli uomini fanno qualsiasi cosa serva (di comune accordo) per godere: metterlo nella vagina, nell’ano, in gola, in coppia o da soli, ecc. Altri studi hanno riscontrato un legame tra sesso e miglioramenti nell’equilibrio psichico, perché il sesso riduce lo stress e inonda il corpo di ormoni del benessere, della felicità e dell’eccitazione. Alcuni di questi benefici richiedono l’orgasmo, altri invece il semplice contatto pelle a pelle o il legame umano. Quindi: definisci il sesso in modo ampio, fallo spesso, e vivrai per sempre. *** Mio marito ha cominciato a radersi i peli pubici, e mi fa schifo. Vivissime condoglianze. *** Cockring: dietro ai testicoli o davanti? Calzini nei film porno: sì o no? Cockring sul pisello (non sugli alberi di Natale): dietro ai testicoli. Un cockring dovrebbe aderire bene ma senza stringere troppo – a meno che non si voglia finire al pronto soccorso per toglierlo – e se un uomo ne indossa uno della taglia giusta solo attorno all’asta (davanti ai testicoli), è improbabile che rimanga al suo posto. Una volta bagnato, scivolerà lungo l’asta; inoltre, sfregherà fastidiosamente contro le parti intime del partner o gli farà saltare i denti. Sono agnostico riguardo ai calzini nel porno, non essendo un feticista né dei calzini (quindi non a loro favore) né dei piedi (quindi neppure contrario). Se però a te non piacciono i piedi e ti ritrovi a guardare quelli degli attori porno, forse ti conviene cliccare su qualcos’altro. P.s. Non ci sono prove che indossare calzini durante il sesso aumenti le tue possibilità di raggiungere l’orgasmo. A meno che tu non sia un feticista dei calzini, ovviamente, nel qual caso le tue probabilità salgono di parecchio. *** Sono un uomo gay in coppia aperta e il mio fidanzato vuole sapere ogni particolare delle mie avventure. A me va benissimo, dato che mi fa piacere condividerli. Ma mi chiede sempre se l’altro tizio fosse più bono di lui. Cosa devo rispondere? La risposta dipende da cosa vuole sentirsi dire il tuo fidanzato. Se è un po’ cuckold, potrebbe voler sentire che l’altro ragazzo era più bono, che aveva il cazzo più grosso, che a letto era più bravo, ecc. Se non lo è – neanche un po’ – probabilmente non vuole sentirsi dire che l’altro era più bono ecc., pur sapendo che statisticamente è impossibile che tutti quelli che ti scopi siano meno boni di lui. Perciò prova a capire cosa vuole sentirsi dire (vuole essere stuzzicato o tranquillizzato?) e regolati di conseguenza. *** Sono una donna bisessuale alla mia prima relazione con un uomo, dopo un decennio in cui ho frequentato solo donne. Stiamo insieme in modo esclusivo da tre mesi. Lui è fantastico, il sesso è fantastico, ma mi mancano già le donne. Le persone bisessuali – ripeti con me – sono capaci di rispettare i patti di monogamia tanto quanto le persone eterosessuali e omosessuali! Se però esci con un uomo da dieci minuti e già ti mancano così tanto le donne o la fica da scrivermelo, non devi stringere patti di monogamia. Per tua fortuna, i maschi etero sono mooolto più disposti a frequentare persone bisessuali rispetto alle donne etero. Perciò diglielo!

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Il mio partner maschio cis riesce a venire solo se è sdraiato a pancia in su. C’è un modo per fargli “disimparare” questa abitudine? “Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso, e la saggezza di riconoscere la differenza”. In questo momento non sai se devi accettare questo tratto del tuo partner o se puoi cambiarlo, e l’unico modo per capirlo è provare a cambiarlo. Ecco come: per i prossimi tre o sei mesi non gli sarà concesso venire stando sdraiato a pancia in su, nemmeno quando è da solo (anzi, soprattutto quando è da solo). Deve venire in piedi, in ginocchio, sopra di te, ecc., oppure niente. Se in quel periodo non riesce a venire in nessun’altra posizione, allora dovrai accettare serenamente che i suoi orgasmi funzionano così. *** Ci sono kink che dovrebbero esistere solo nella fantasia per motivi di salute o sicurezza? La tripla penetrazione (in un solo orifizio) mi sembra piuttosto pericolosa. Lo strangolamentoè pericoloso, ovviamente, e idem farsi scopare da un cavallo. Farsi infilare nella vagina di una donna alta quindici metri e farsi usare come dildo – cosa su cui fantasticano alcuni uomini – sarebbe estremamente pericoloso, perché lì dentro non ci sarebbe molto ossigeno e le sue contrazioni orgasmiche – sempre che quella gigantessa godesse con la sola penetrazione vaginale – molto probabilmente spezzerebbero ogni osso del corpo di un dildo umano. *** Come superare una cotta che dura da una vita? Ricordandoti che la persona per cui hai una cotta sarà sempre perfetta, perché la fantasia non sarà mai messa alla prova, tipo nel caso in cui la persona per cui hai una cotta fa esplodere il water e se ne va. *** Prep e doxypep: sono solo per gli uomini gay oppure, in quanto donna poliamorosa e zoccola, devo chiedere al mio medico di prescrivermele? Questi farmaci sono raccomandati agli uomini gay e bisessuali perché, in media, hanno più partner sessuali rispetto alle persone etero, e sono quindi più esposti al rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili; però sono indicati anche per le donne che hanno un numero di rapporti sessuali superiore alla media. Parlane con il tuo medico. *** Quali sono i rischi del _locktober__?_ Astenersi dall’eiaculazione per un mese all’anno probabilmente non aumenterà in modo significativo le probabilità di sviluppare un tumore alla prostata; e pur avendo incontrato molti tizi che si chiudono in gabbia l’uccello per giorni, settimane e perfino, e il cui pene funziona a meraviglia (chiedetemi come lo so), gli urologi con cui ho parlato nel corso degli anni sconsigliano di indossare le gabbie di notte, per evitare che i tessuti possano subire danni durante le erezioni notturne.

Io e mia moglie siamo monogami da vent’anni e adesso lei vuole aprire la coppia. Non sono mai stato contrario all’idea, ma sospetto che abbia già qualcuno in mente, e mi pare un tradimento. Una persona sposata e monogama raramente chiede al coniuge di aprire la coppia senza avere già qualcuno in mente; la richiesta non è quasi mai un puro esercizio di fantasia. Ma dato che è stata lei a chiedertelo per prima, non ti ha tradito. *** Mio marito ha la fissa dei piedi. Quando me li lecca e me li succhia, a me non fa proprio nessun effetto. Devo continuare a lasciarglielo fare? Devo continuare a fingere che mi piacciano le “serate dei piedi”? Parigi val bene una messa. P.s. Tuo marito – l’uomo che ami – merita che tu gli assecondi questo desiderio? Spero proprio di sì. (Spero anche che lui assecondi i tuoi). In questo caso la soglia per essere ggg è davvero bassissima: ogni tanto gli permetti di spassarsela con i tuoi piedi. P.p.s. Il feticismo dei piedi spesso va di pari passo con fantasie di umiliazione o degradazione, perciò tuo marito potrebbe godersi di più le serate dedicate ai piedi se gli facessi capire chiaramente che ti annoi. E se lui se le gode di più, potrebbero finire prima. P.p.p.s. Mi chiedi se devi “continuare a fingere” di goderti i giochini ai piedi, il che suggerisce che fossi disposta a fingere già prima di sposartelo. Mmm. *** Come posso far durare l’erezione di un uomo più a lungo? Il cockring non funziona. Se non gli hai già dato il permesso di masturbarsi all’occorrenza durante il sesso – certa gente ha dei complessi al riguardo – potresti dargli il via libera. E prova pure con le pinze ai capezzoli. *** Sono una donna di 44 anni, single dopo 22. Ma com’è che adesso sono tutti kinky e appassionati di bdsm?!? Oppure sono solo una fortunatissima calamita per i pervertiti? Non tutti sono appassionati di bdsm, quindi sei semplicemente fortunata. Detto questo, quando eri poco più che ventenne potresti aver fatto sesso con gente che era appassionata di bdsm ma non aveva ancora trovato il coraggio di chiedere ciò che voleva. Oggi sono più grandi, e lo fanno. *** Alla mia fidanzata dà fastidio sapere che mi faccio le seghe. Ho bisogno di venire tutti i giorni ma non le metto pressioni per avere rapporti (o un “aiutino per masturbarmi”, per usare una delle tue espressioni), e facciamo sesso al massimo una o due volte alla settimana. Lei vuole che smetta di masturbarmi. L’ultima volta che ne abbiamo parlato e le ho detto che continuavo a masturbarmi, è scoppiata in lacrime e mi ha accusato di essere un malato di sesso. Che devo fare? Mentire? Prendi il cazzo e vattene. *** Ho conosciuto il mio ragazzo a un festino a luci rosse. Lui è gay e io pure. Mi piacerebbe continuare ad andare a quei festini, mentre secondo lui sarebbe strano andarci in coppia, e ancora più strano se uno di noi due ci andasse da solo e qualcuno che ci conosce come coppia lo vedesse. Non vuole che la gente pensi che ci tradiamo a vicenda. Due magliette con la scritta “Il mio ragazzo sa che sono qui!” sono un ottimo regalo da fare a Natale. *** Ho alcune domande sulla pulizia dei sex toys, usati per giochi sia anali sia vaginali. Bastano acqua e sapone o dobbiamo metterli in lavastoviglie? Bisogna usare il programma igienizzante? E si possono mettere in lavastoviglie i sex toys in silicone con vibratore incorporato? È sufficiente un lavaggio accurato con acqua e sapone, ma mettere i sex toys in silicone in lavastoviglie di certo non guasta. E in quale altra occasione useresti il programma igienizzante? In lavastoviglie però non vanno mai messi i sex toys con componenti elettrici, e quando li sciacqui nel lavandino dovresti cercare di tenere le parti elettriche asciutte. *** Cosa andrebbe fatto o detto quando spogli qualcuno per la prima volta e scopri che ha un difetto fisico che ti disgusta? Da giovane ho spogliato un ragazzo e ho scoperto che aveva un pene minuscolo. Sono rimasta così esterrefatta che quasi scoppiavo a ridere. Sono certa che abbia notato la mia reazione. Mi sono subito rivestita e me ne sono andata senza dare spiegazioni. Ma che spiegazione avrei potuto dare? Dovremmo sempre cercare di lasciare le persone in condizioni migliori di come le abbiamo trovate – è la regola del campeggiatore – e ridere dei genitali di qualcuno (che sia un pene minuscolo, una vulva imponente o qualsiasi altra cosa) quasi certamente lo lascerà in condizioni peggiori. Se fai spogliare qualcuno e per qualche motivo non riesci proprio ad andare fino in fondo, trova una scusa che salvi la faccia e preservi la dignità: “Ho un po’ di nausea, mi sa che le cozze erano guaste, devo scappare”. Molti non se la berranno, ma quasi tutti apprezzeranno il tatto che hai dimostrato nell’inventarti questa scusa. (Traduzione di Francesco Graziosi)

(Traduzione di Francesco Graziosi)