Il nuovo processo, intentato dal dipartimento della giustizia, si concentra invece sul settore della pubblicità online, in particolare sui complessi algoritmi che determinano il modo in cui gli annunci arrivano agli utenti.

“Il caso è anche errato dal punto di vista fattuale, e non vediamo l’ora di dimostrarlo in aula”, ha affermato l’azienda in un documento depositato presso il tribunale.

Decine di testimoni saranno ascoltati durante il processo, che dovrebbe durare almeno sei settimane, mentre la sentenza sarà emessa alcuni mesi dopo.

Se l’azienda sarà giudicata colpevole, un ulteriore procedimento stabilirà le conseguenze.

Secondo le stime di Emarketer, un’azienda di ricerche di mercato, Google arriverà a controllare una quota del 28 per cento del mercato pubblicitario digitale globale entro la fine del 2024, precedendo Meta (Facebook, Instagram) con il 23 per cento, Amazon con il 9 per cento e ByteDance (TikTok) con il 7 per cento.

Inchieste simili sulla posizione dominante di Google nel settore delle tecnologie pubblicitarie sono in corso nell’Unione europea e nel Regno Unito.