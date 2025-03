Dopo aver vinto la Palma d’oro a Cannes, Anora, una sorta di Cenerentola contemporanea, è stato premiato anche per la migliore attrice (Mikey Madison). La protagonista è una spogliarellista che, al termine di una settimana di bagordi, sposa il figlio giovane e viziato di un oligarca russo. La famiglia del ragazzo piomba negli Stati Uniti per far annullare il matrimonio.

“Questo film è stato realizzato con il sangue, il sudore e le lacrime di incredibili artisti indipendenti”, ha dichiarato Baker, ringraziando l’Academy per aver premiato “un film veramente indipendente”, costato appena sei milioni di dollari. Baker, figura di spicco del cinema d’autore statunitense, è stato premiato anche come miglior regista, sceneggiatore e montatore. Solo Walt Disney aveva vinto quattro Oscar nella stessa serata, nel 1954, ma come produttore di quattro film diversi.

A differenza di Anora, Emilia Pérez non è riuscito a riprodurre l’entusiasmo suscitato a Cannes (dove aveva vinto il Premio della giuria) e ai César (dove ha ottenuto sette premi).

L’odissea musicale di Audiard sulla transizione di genere di un narcotrafficante messicano ha pagato lo scandalo suscitato dai post razzisti e islamofobici dell’attrice protagonista Karla Sofía Gascón.

Nonostante le tredici nomination, un record per un film non realizzato in lingua inglese, ha vinto solo due Oscar, per la migliore attrice non protagonista (Zoe Saldaña) e la migliore canzone (El Mal).

Emilia Pérez non ha ottenuto neanche il premio per il miglior film internazionale, che è andato invece al brasiliano Io sono ancora qui di Walter Salles, che racconta la storia di Eunice Paiva, vedova di un ex parlamentare brasiliano vittima della dittatura militare.

“Francamente non me ne frega niente”, ha dichiarato Audiard dopo la cerimonia, provato dalle polemiche, alcune sollevate anche in Messico, dov’è stato accusato di appropriazione culturale. “A me piace parlare di cinema, non di queste cose”.