Il 3 marzo Volker Türk, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso “profonda preoccupazione per il cambiamento fondamentale impresso agli Stati Uniti” dopo il ritorno al potere di Donald Trump, in una critica senza precedenti alla nuova amministrazione.

In un discorso tenuto davanti al consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, a Ginevra, Türk ha anche deplorato “la grande influenza esercitata da oligarchi del settore tecnologico non eletti”, un chiaro riferimento a Elon Musk.

“Negli ultimi decenni gli Stati Uniti hanno sostenuto con forza i diritti umani, una posizione condivisa da entrambi i partiti principali e che rispecchiava la generosità della popolazione statunitense”, ha affermato.

“Ma oggi sono molto preoccupato per il cambiamento fondamentale che si sta verificando negli Stati Uniti, con conseguenze in tutto il mondo”, ha aggiunto.