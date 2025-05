Al secondo turno del 18 maggio affronterà il sindaco centrista di Bucarest Nicușor Dan (20,9 per cento), che ha superato di poco il candidato della coalizione di governo, Crin Antonescu (20,3 per cento).

Il candidato è cambiato, ma l’estrema destra rimane in testa: cinque mesi dopo il clamoroso annullamento delle elezioni presidenziali, la Romania ha confermato il 4 maggio, in un nuovo scrutinio, la sua svolta sovranista.

“Oggi tutti insieme abbiamo scritto una pagina di storia”, ha dichiarato Simion in un videomessaggio trasmesso davanti ai suoi sostenitori in festa, che gridavano: “Fuori i ladri, viva i patrioti”.

La vittoria di Simion al secondo turno non è però scontata, perché almeno sulla carta dispone di riserve di voti inferiori rispetto al rivale, ha dichiararo all’Afp il docente di scienze politiche Sergiu Miscoiu.

Undici candidati erano in lizza per una carica essenzialmente di garanzia ma influente in politica estera in questo paese dell’Unione europea diventato un pilastro della Nato dopo l’invasione russa dell’Ucraina.