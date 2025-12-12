Secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità indonesiane, le alluvioni che hanno colpito l’isola di Sumatra hanno causato la morte di quasi mille persone, mentre più di 220 risultano disperse.

Il 12 dicembre alcuni ricercatori hanno lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze delle devastanti alluvioni che di recente hanno colpito l’Indonesia su una specie di orango in pericolo critico di estinzione.

Il corpo di un orango è stato recuperato, hanno riferito i ricercatori.

“Pensiamo che tra il 6 e l’11 per cento degli oranghi di Tapanuli della zona sia rimasto ucciso”, ha dichiarato all’Afp il biologo Erik Meijaard, specialista di questi grandi primati, ribadendo l’estrema vulnerabilità della specie.

Le immagini satellitari mostrano enormi devastazioni nel paesaggio montuoso di Sumatra, in alcuni casi lunghe più di un chilometro e larghe quasi cento metri, ha affermato Meijaard. I ricercatori temono che le colate di fango, acqua e vegetazione abbiano spazzato via tutto, non solo gli animali ma anche i loro habitat e le loro fonti di cibo.

“Non ho mai visto niente di simile in vent’anni di monitoraggio satellitare della deforestazione in Indonesia”, ha dichiarato all’Afp David Gaveau, fondatore della start-up ambientale The tree map.

Ambientalisti, esperti e perfino il governo indonesiano hanno sottolineato che la deforestazione ha aggravato notevolmente il bilancio delle alluvioni e delle frane a Sumatra.

Secondo gli scienziati, la crisi climatica causata dalle attività umane sta aumentando l’intensità e la frequenza degli eventi estremi.