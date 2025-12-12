Il 12 dicembre alcuni ricercatori hanno lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze delle devastanti alluvioni che di recente hanno colpito l’Indonesia su una specie di orango in pericolo critico di estinzione.
Secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità indonesiane, le alluvioni che hanno colpito l’isola di Sumatra hanno causato la morte di quasi mille persone, mentre più di 220 risultano disperse.
L’isola ospita una specie rara, l’orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis), descritto per la prima volta come specie a sé solo nel 2017, che conta meno di ottocento esemplari in natura.
I ricercatori hanno usato le immagini satellitari per analizzare a fondo i danni causati dalle alluvioni in una delle tre zone di Sumatra note per la presenza di oranghi di Tapanuli. Prima delle alluvioni in questa zona vivevano circa 580 esemplari.
In una versione preliminare del loro studio, visionata dall’Afp, i ricercatori definiscono le alluvioni “un evento tale da poter portare all’estinzione degli oranghi di Tapanuli”.
“Pensiamo che tra il 6 e l’11 per cento degli oranghi di Tapanuli della zona sia rimasto ucciso”, ha dichiarato all’Afp il biologo Erik Meijaard, specialista di questi grandi primati, ribadendo l’estrema vulnerabilità della specie.
Il corpo di un orango è stato recuperato, hanno riferito i ricercatori.
Habitat e fonti di cibo
Le immagini satellitari mostrano enormi devastazioni nel paesaggio montuoso di Sumatra, in alcuni casi lunghe più di un chilometro e larghe quasi cento metri, ha affermato Meijaard. I ricercatori temono che le colate di fango, acqua e vegetazione abbiano spazzato via tutto, non solo gli animali ma anche i loro habitat e le loro fonti di cibo.
“Non ho mai visto niente di simile in vent’anni di monitoraggio satellitare della deforestazione in Indonesia”, ha dichiarato all’Afp David Gaveau, fondatore della start-up ambientale The tree map.
Ambientalisti, esperti e perfino il governo indonesiano hanno sottolineato che la deforestazione ha aggravato notevolmente il bilancio delle alluvioni e delle frane a Sumatra.
Secondo gli scienziati, la crisi climatica causata dalle attività umane sta aumentando l’intensità e la frequenza degli eventi estremi.