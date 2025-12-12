Una nuova analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha escluso qualunque legame tra vaccini e autismo, smentendo una teoria sostenuta dalla principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti, ha affermato l’11 dicembre il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Un’analisi condotta del Comitato consultivo mondiale per la sicurezza dei vaccini ha stabilito che, sulla base dei dati disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e autismo”, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Ginevra.

Il comitato ha esaminato 31 studi condotti in vari paesi tra il 2010 e il 2025 per verificare eventuali legami tra l’autismo e i vaccini somministrati durante l’infanzia e la gravidanza, in particolare quelli contenenti tiomersale, usato come conservante nei vaccini, e adiuvanti a base di alluminio.

“L’analisi ha escluso qualunque legame tra autismo e vaccini, compresi quelli contenenti alluminio o tiomersale”, ha precisato il capo dell’istituto delle Nazioni Unite.