In Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulteriormente i suoi poteri.

Il 16 marzo la Commissione elettorale ha annunciato la vittoria del sì con l’87,15 per cento dei voti nel referendum che si era svolto il giorno prima in Kazakistan, un paese alleato della Russia e della Cina ma partner economico dell’Unione europea.

Dalla morte nel gennaio 2022 di 238 persone durante un’ondata di proteste contro l’alto costo della vita, Toqaev sosteneva di voler costruire “un Kazakistan più giusto”, liberalizzando il sistema politico.