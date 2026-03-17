“L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per il nostro paese, ed è chiaro che abbiamo lanciato questa guerra sotto la pressione d’Israele e della sua potente lobby statunitense”, ha proseguito.

“Non posso, in tutta coscienza, sostenere la guerra attualmente in corso in Iran”, ha dichiarato Kent, direttore del National counterterrorism center (Nctc), nella lettera di dimissioni indirizzata al presidente Donald Trump e condivisa sul social network X.

Nella sua lettera Kent, membro del Partito repubblicano, ha accusato “alti funzionari israeliani ed esponenti di primo piano dei mezzi d’informazione statunitensi” di aver condotto “una campagna di disinformazione per alimentare un clima bellicista”.

“I cittadini statunitensi sono stati ingannati. Gli è stato fatto credere che l’Iran rappresentasse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che, in caso di attacco preventivo, la strada verso una rapida vittoria fosse tracciata. Ma erano solo bugie”, ha affermato.

“È la stessa tattica che gli israeliani hanno usato per trascinarci nella disastrosa guerra in Iraq, costata la vita a migliaia dei nostri migliori uomini e donne”, ha sottolineato.

“Non posso sostenere l’invio di una nuova generazione a combattere e morire in una guerra che non porterà alcun beneficio ai cittadini statunitensi”, ha aggiunto.